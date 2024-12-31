貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

▲貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於CMS，應進地磅站過磅。（資料圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低貨櫃車超載，10月起貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方的資訊可變標誌，應進地磅站過磅，若有顯示車號則免進地磅站過磅，未依規定進站過磅視為逃磅，原規劃明年元旦起取締違規開罰9萬元，不過高公局今宣布，將延長1年宣導期至明年底，延至115年元旦才開罰。

為維護高速公路路面品質、橋梁結構安全及行車安全，並降低貨櫃車超載情形，高公局規劃自今(113)年10月1日起，貨櫃車行經設有動態地磅系統之地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方之資訊可變標誌(CMS)，則應進地磅站過磅；如CMS有顯示自身車號，方得免進地磅站過磅。未依前述規定進站過磅者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。

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不過高公局今(31日)宣布，相關過磅規定宣導教育期，原規劃自113年10月1日起至113年12月31日，考量「港區進口超重櫃篩選警示系統」運作及轉歸責違規超載罰單等配套措施尚需時間滾動檢討或釐清，爰將宣導教育期延長至114年12月31日，115年元旦起將可開罰。

高公局提醒，114年1月1日至114年12月31日之宣導教育期間，維持現行將超載、逃磅等資料函送公路局、航港局及貨櫃公會參考納入公司管理及宣導教育之模式。

此外，高公局說明，貨櫃車行經國道未設動態地磅之靜態地磅站或其他主線路段時，仍維持現行配合員警指揮過磅之方式。至於目前國道沿線設有44處地磅站，員警於現場執勤期間，如遇貨櫃車過磅超載，則由執法單位依道路交通安全規則及道路交通管理處罰條例論處。