台東環保局聯手居民做環保　30民眾清出萬根菸蒂

▲台東縣環境保護局攜手富岡里及環保志工合作舉辦「菸蒂不落地，環境土地淨」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應環境清潔週活動並加強宣導菸蒂對環境的危害，台東縣環境保護局15日攜手台東市富岡里及環保志工合作舉辦「菸蒂不落地，環境土地淨」活動，規劃從富岡里里民活動中心起步，延伸至台11線及富岡街周邊地區，參與人員只要撿拾(收集)到500g菸蒂，即可在現場兌換實用禮品，共計30位民眾熱情參與，清理出近10,000根菸蒂，重達2公斤。

台東縣環保局指出，在生活環境周遭的道路，街角，排水溝及樹叢下，常可見民眾隨意亂丟菸蒂。廢棄的菸蒂殘留菸草、濾嘴和紙包裝三個部分，濾嘴成分為是一種人造持久的塑膠，丟棄於環境後無法生物降解而需要10年或更久時間才能分解；殘留的菸草含有4千種以上有害化學物質，如尼古丁及多環芳香烴類等有害物質，釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，如釋放到環境進入土壤、水域、湖泊和海洋，菸蒂內的有毒物質溶出，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

此次撿菸蒂活動經過參與夥伴們的努力，共清理近10,000根菸蒂，重達2公斤，期許透過此次活動傳遞正確的環保觀念並達到「減菸蒂」的最終目標，確保台東的環境能夠永續發展。

環保局呼籲，請有抽菸的民眾盡一份心力，將熄滅後的菸蒂隨身攜帶，帶回家或丟進垃圾桶，避免隨意丟棄，讓每一根菸蒂都能妥善處理。不論是在街頭巷尾，還是水溝樹叢等，讓我們攜手行動，愛護土地，共同守護這片珍貴的自然環境，為下一代留下潔淨美好家園！