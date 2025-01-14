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台東特製四輪機車提供民眾　助身障駕駛出門、就醫

▲台東首創特製四輪機車供身心障礙者借用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東首創特製四輪機車供身心障礙者借用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為促進身心障礙者的行動自由與自主生活，全台首創特製四輪機車供身心障礙者借用，協助縣內身心障礙者實現駕駛夢。計畫運用閒置機車改造為適合肢體障礙或平衡感不佳者的特製機車，結合台東縣輔具暨生活重建中心的專業技術與服務，提供練習及借用機會，幫助身心障礙者能順利外出購物、就業或就醫，踏出自主生活的重要一步。

台東縣長饒慶鈴表示，能夠自由出行是日常生活的重要部分，縣府致力於打造一個公平與包容的社會，這項特製機車服務不僅是實現行動權的創新，更是對身心障礙者重拾自信的支持。這項服務的推出，不僅提供安全且多樣化的訓練場景，更讓合適的借用者有機會將特製機車帶至監理站考取駕照，完成實現自主生活的關鍵一步。饒縣長進一步指出，將由台東縣輔具暨生活重建中心提供服務，協助從輔具評估、操作訓練到考試陪同，更能切合身心障礙者需求並保障其安全，歡迎符合需求縣民申請服務。

社會處長陳淑蘭補充說明，縣府希望藉由多元且豐富的社區支持服務，讓身心障礙者活出更精彩的生命，並建立更加共融、無障礙的社會環境。台東縣政府除特製機車計畫外，也持續強化身心障礙者的整體福利服務，已設立6處身心障礙者服務中心，提供鄰近且便利的支持服務。縣府並積極布建社區式身障福利資源，讓身心障礙者能夠融入社會，提升自理能力及生活技能。

目前，身心障礙者可向台東縣輔具暨生活重建中心申請「借用特製機車」，並在生活重建園區內進行駕駛訓練。園區內設有上下坡道、石磚路面及停車格等模擬場景，提供安全且真實的駕駛體驗，幫助參與者逐步克服日常交通挑戰。一位參與者感動地分享道：「透過這項服務學習駕駛，讓我重新燃起對生活的信心，現在我相信自己可以安全上路！」

相關服務資訊請洽台東縣輔具暨生活重建中心，地址台東市更生路1010號(馬蘭榮家內)，電話：089-232263、089-239964，網站：repat.taitung.gov.tw

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