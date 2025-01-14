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脫困返台！火舞表演者曝詐騙園區關上千人　渡河前是最後逃跑機會

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

日前27歲火舞表演者謝岳鵬，根據網路臉書貼文應徵火舞工作，於去年12月25日飛去泰國，行前僅向家人告知要與朋友去泰國工作，隨後不知下文，家人聯絡不上發現定位卻在緬甸，謝男後來告知家人要付數十萬元才能返回台灣，家人向警方報案求助，台泰警方營救下今（14）日安全返台，謝岳鵬說第一天就去就被打，並透露園區的規模跟詐騙手法。

▲▼ 27歲火舞表演者謝岳鵬， 。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲27歲火舞表演者謝岳鵬，提及被騙至緬甸園區的經過。（圖／桃園機場記者聯誼會提供，下同）

謝岳鵬表示，人生第一次去泰國，到了他們那條河過去之後，看到所有人全副武裝，拿著槍拿著武器，原本在泰國聽到泰文，到那邊的時候語言完全不一樣，路邊所有人對你的眼神都完全不一樣，那個時候就開始已經覺得不對勁，可是想逃也來不及，亂跑什麼的就會有生命危險。

謝岳鵬說，那幾天跟其他的比較早過去的人聊天，才知道那條河其實就是他們的國界，如果越過那條河就真的來不及了，當初去的時候，去程回程的班機對方都訂好，但是到當地的時後重新再查，發現回程的班機被取消掉了，原本工作地點可能4、5小時車程，但變成6到8小時，「其實這個時候我應該就要跑了，可是我那個時候還沒有意識到」，最後逃跑的時間就是那條河，過了就真的來不及了。

▲▼ 27歲火舞表演者謝岳鵬， 。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

謝岳鵬指出，到的第一天雙手被銬起來，沒辦法好好睡覺，第一天進去就被打，從腹部、肚子、胸口甚至頭部、臉部都會被打，用拳頭、用棍子，同一天晚上有還被送進來一個巴基斯坦的外國人，他說前面幾天被電擊棒電全身，頭被打頭破血流，總共被關了13天，

謝岳鵬提到，後來他被帶到園區外面的軍事監獄早上7點挖起來，9點拖到外面去，上衣全部脫掉手銬住，在那個大廣場上面讓太陽曝曬，上午曬3個小時下午再曬3個小時，總共一天曬6個小時，這期間都有可能會受到毆打、踢之類的被當玩具。

謝岳鵬透露，園區工作內容是是傳文字訊息，用各種的聊天工具，像是message、WhatsApp等，只是網路IP位置會跳到其他國家去，裡面的人要自己找要騙哪個國家，「我們的話是被分配在澳洲，所以我們就要去找澳洲的受害者」，被打的原因是第一天是想跟老闆看看能不能談賠付，原本爭取到四個小時，結果兩個小時就被抓進去打，並且要他交出手機跟密碼。

▲▼ 27歲火舞表演者謝岳鵬， 。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

謝岳鵬說，在那邊就是做詐騙資金盤，想辦法讓受害者相信詐騙成員，然後儲值加密貨幣，然後再把這筆錢拿走，謝岳鵬說進去2天後又有一批人進來，跟他同一個公司的有2個是香港女生、1個是馬來西亞，後來2個香港女生被賠付走了，後來又補了2個台灣男女，「在我離開的時候他們還在」，另外自己所在的公司有台灣人，隔壁的公司也有台灣人，「那2個我聽到的是已經去了四個月了，他們還沒辦法出來」。

謝岳鵬指出，到現在還是不知道他們到底是什麼理由把他放出來，問了身邊的朋友都確認沒有付錢，然後就突然把他放出來，園方雖然說有人賠付，但是都不說是誰，園區那邊至少上千人，裡面也是有志願者，一個宿舍一層樓有二十間，一間裡面可以住八個人，一棟有三層，這樣算下來一棟至少五百人，「我看那個宿舍就至少蓋好五間」。

謝岳鵬提到，被救的經過其實蠻害怕的，園方都說電腦上面都有監控，只好想盡辦法看能不能把一些資訊透露出去給朋友、家人，像在哪一個位置，園區叫什麼名字之類的，謝岳鵬也認為泰國很無辜，泰國就感覺是一個可以讓大家放鬆去玩的地方。而園區的老闆一直潑他冷水，想盡辦法讓他覺得說，朋友沒有在關心他，已經放棄他了，「我在打電話報平安的時候，我很快看到我朋友的訊息，他們給我的文字是一個動力」。

▲最近網路傳出以徵才知名誘騙國人出國工作。（圖／翻攝自網路）

▲火舞表演者謝岳鵬被騙到緬甸詐騙園區被逼從事詐騙工作。（圖／翻攝自網路）

謝岳鵬說，只有台灣的話其實力量有限，是真的很難去完成這件事情，有可能也有美國，然後也有台灣大使館，還有泰國政府警察部門，可能也有緬甸部門幫忙一起結束這件事情，加上媒體的力量，讓那邊的軍政府有壓力存在，所以才會把親友放出來，「我當下那個時候只有我一個人被放出來，不是每個老闆都會願意放」，都是要看他們各家公司的老闆願不願意放人。

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