陸「地表人類最大遷徙」登場　2025年春運預估整體流動90億人次

▲2025年大陸春運預估總體流動人次達90億人，再次打破紀錄 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

號稱「地表人類最大遷徙」的大陸春運昨14日正式啟動，至2月22日結束，為期40天，官方預計2025年全社會跨區域人員流動量將達90億人次，同比2024年春運增長約7%，再次創下歷史新高。自駕游出行預估達72億人次，佔總體流動量8成，預估也將破紀錄。

大陸今年春運預估人潮再次打破歷史紀錄，2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，預計1月14日全社會跨區域人員流動超1.7億人次。其中，鐵路客運量1030萬人次，公路人員流動量約1.6億人次，水路客運量53萬人次，民航客運量204萬人次。

官方預估2025年春運總體規模，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次，鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9000萬人次，均創歷史新高。

▲大陸高鐵、動車是主要出行交通工具之一 ，春節假期加開班列運載返鄉人潮。（圖／翻攝 中新網）

大陸國鐵集團客運部客運營銷處副主辦張濤指出，「現代化鐵路網和今年投產的3100多公里的鐵路網，以及新造、新增的一些動車組，復興號動車組設備設施，有效擴充路網運輸能力，為春運提供支撐。」

張濤也介紹，春節前將在北京、滬寧杭、廣深等客流集中地區，每日安排開行長途旅客列車1724對，同比增加64對，客流高峰期還會安排開行夜間長途高鐵列車329對，同比增加38對，最大限度保障旅客出行需求。

從出行結構看，自駕出行排名第一，預計達72億人次，約佔全社會跨區域人員流動量的八成，高速公路車流量單日峰值或創歷史新高。

▲大陸春運號稱「地表人類最大遷徙」，近年交通網路發達，讓返鄉之路不再辛苦。（圖／翻攝 央視）

從時空分布看，今年春節較往年偏早，大陸春節前後出現學生、務工、探親、旅遊等四種客流疊加，人流密度加大。預估京津冀、長三角、粵港澳、成渝等城市群仍是客流主要集中區。

兩岸「小三通」客運航線從昨14日起，每日增開6個班次，泉州至金門「小三通」從昨起客運航線班次調整，航班數量由原有的每日1個往返航班增加至每日2個往返航班。這是泉金航線自2023年2月10日復航以來的第三次航班加密。

廈門至金門「小三通」客運航線每日增開4班次，船班數量由原來的每日20班次調整為每日24班次，調整後，從原來的每小時一班船，部分時段加密到半小時一班船。

據福建海事局統計指出，春運期間，4條兩岸「小三通」客運航線預計共將發送旅客達20萬人次左右，同時加強客船安全檢查和航線水域巡航巡查，確保「小三通」航線安全運營。