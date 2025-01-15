上海今年GDP增長目標「保5」　龔正：落實「提振消費」專項行動

▲上海市長龔正今發布《政府工作報告》。（圖／《ETtoday新聞雲》攝）

記者任以芳／綜合報導

上海市第十六屆人大三次會議今(15)日上午在世博中心開幕，由上海市市長龔正發布《政府工作報告》，報告顯示，2024年GDP增長5%左右，城市經濟規模進入5兆元以上人民幣新階段，預估今年（2025年）GDP建議今年發展預期目標增長還是5%左右。

上海市市長龔正今發布《政府工作報告》，報告顯示，2024年上海市經濟社會發展總體平穩、穩中有進。預計上海市生產總值增長5%左右，城市經濟規模進入了5兆元以上的新階段（單位：人民幣，同下）。2024年，上海居民消費價格與2023年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右。

龔正指出，綜合各方面因素，建議今年2025年全市經濟社會發展的主要預期目標，全市生產總值增長5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.5%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅2%左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降。

▲上海2025年經濟目標「擴內需、穩外需」，龔正預告要落實「提振消費」專項行動。（圖／載自pixabay）

龔正表示，2025年要「擴內需、穩外需」，保持經濟穩定增長，著力擴大內需特別是居民消費需求，要大力提振消費，之後要落實「提振消費」專項行動，積極促進商品消費，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。

龔正強調，大力發展首發經濟、銀發經濟、夜間經濟、直播經濟，推進新型消費、汽車消費、綠色消費，加快打造以國貨潮牌為引領的消費自主品牌。加快發展線上演播、沈浸式體驗、房車露營等新業態，推動高能級、高流量、高品質的演出、賽事、展會等落地，促進商旅文體展聯動發展。提升入境人士消費便利度，大力發展免退稅經濟，打造安全放心消費環境。

龔正進一步說，要大力發展體育事業，包括世界賽艇錦標賽、F1中國大獎賽、上海網球大師賽等國際賽事，提升上海馬拉松、上海賽艇公開賽、上海帆船公開賽等自主品牌等賽事。