春節返鄉快樂出遊　搭國道客運最低可享6折優惠

▲春節連假搭國道客運最低6折優惠。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節9天連假即將到來，屏東監理站整理公共運輸優惠措施，讓您以優惠票價搭客運遊臺灣，提醒民眾多加利用。

屏東監理站表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，今年春節連假，自連假前1日至收假日（01/24～02/02），公路局結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線，擴大加碼「 6 折」優惠，鼓勵民眾搭乘。

連假期間，除了搭乘國道客運、臺鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，還新增75條指定幸福巴士免費搭乘。另外東部地區還另外加碼在地有腳租賃優惠與四人同行一人免費(擇一)。

屏東監理站歡迎全國民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具，一起響應幸福綠色運輸！詳細優惠路線請參考公路局網站。

羅振瑞站長表示，春節期間疏運，請民眾多加利用公共運輸工具，可有效減少道路阻塞，並達成節能減碳之效，亦可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。此外，春節飲宴，請秉持「喝酒不開車、開車不喝酒」，拒絕酒後駕車，保護自己、保護他人。開車出遊時，請遵守「車輛慢看停、行人安全行」的觀念，禮讓路人優先通行，以維護良好交通環境。