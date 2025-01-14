　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國5雪隧「烏龜車擋道」年揪19.4萬次　高公局示警16處設科技執法

▲▼高公局在3月12日對外說明自去年12月30日起，於雪隧三處路段試辦慢速車示警系統，針對車時速低於65公里及與前車間距超過100公尺的慢速小型車，在下游資訊可變標誌顯示該車輛車號後4碼，以提醒駕駛加速行駛。（圖／高公局）

▲國5雪山隧道設置慢速車示警系統，去年揪19.4萬輛次。（資料圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，國5雪山隧道假期交通量大，且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞，大幅降低雪隧通行量，去年烏龜車示警促提速高達19.4萬次，高公局提醒，警方於雪隧內設有16處科技執法，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規取締。

為避免烏龜車擋道導致雪山隧道塞車，高公局為提醒用路人依速限適當加速，於雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於每小時65公里，且與前車間距大於100公尺之小客車、車距大於150公尺大客車示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車之遮蔽一碼車號及車速，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞行車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前國5北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處。高公局表示，經統計113年通過雪山隧道北向車流量約1092萬輛次，慢速車示警約19.4萬次，約占1.78%；113年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1千次，約佔4.6%，顯示仍有未依速限適當加速通過車輛，且連假期間更加劇，對雪山隧道雙線道通行產生極大影響。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以3000到6000元罰鍰。國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締。

高公局呼籲，民眾行駛國5雪山隧道時，在安全不超速情形下儘量提高車速，並在符合法規下跟上前車，避免拉大與前車間距而成為路隊長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「30歲以上」免費健檢！　估320萬人受惠
女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐
林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝
27歲火舞表演者遭拐去詐騙園區　今搭機返台
漢堡王全門市「即日起停賣薯條」　附餐改搭洋蔥圈
快訊／台灣虎航年終開獎！　創航空業新高
快訊／黃仁勳抵台！傳未搭專機桃園入境
大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元
AV女優達成「12小時千人斬」紀錄！　她曝：每人只有41秒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中男一吃就狂吐！開刀醫師看傻竟是「小腸卡大香菇」

「小泳士的大勇氣」紀錄片曝光！30位小勇士創泳渡至基隆嶼壯舉

快訊／台灣虎航年終「平均12.8個月」創航空業新高　再加薪4%+3千

春節連假「慢性處方箋開放提前領藥」　符合1條件明起適用

壯世代回職場「最高可領6萬元」　申請方法看這邊

春節連假訂房率破4成　初一到初三最搶手「最高近8成」

不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」　網見1舉動：熱淚盈眶

台灣首例！長榮航空「零缺點」通過客、貨運鋰電池認證

一聽病患「從1國回台」他一律快篩！耳鼻喉科醫：命中率超高

明天就是農曆「尾牙」！土地公求財、轉運　供品與流程及禁忌一次搞懂

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

台中男一吃就狂吐！開刀醫師看傻竟是「小腸卡大香菇」

「小泳士的大勇氣」紀錄片曝光！30位小勇士創泳渡至基隆嶼壯舉

快訊／台灣虎航年終「平均12.8個月」創航空業新高　再加薪4%+3千

春節連假「慢性處方箋開放提前領藥」　符合1條件明起適用

壯世代回職場「最高可領6萬元」　申請方法看這邊

春節連假訂房率破4成　初一到初三最搶手「最高近8成」

不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」　網見1舉動：熱淚盈眶

台灣首例！長榮航空「零缺點」通過客、貨運鋰電池認證

一聽病患「從1國回台」他一律快篩！耳鼻喉科醫：命中率超高

明天就是農曆「尾牙」！土地公求財、轉運　供品與流程及禁忌一次搞懂

快訊／台中租客消失多日...房東報警緊急破門！驚見陳屍屋內

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

除舊布新大掃除「廢家具先聯絡」　台東清潔隊籲落實分類

「30歲以上」免費健檢開跑！對象擴大320萬人受惠　每5年享1次

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

台東警農曆年前無預警防搶演練　過程超逼真

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費下載！集結OPEN家族8角色超應景

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」　擺脫砲灰汙名身強體壯

生活熱門新聞

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

交往無套「故意讓她懷孕」　人妻怨：老公不愛啪啪

貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒了

士林夜市「最肥包租公」起底！　蔣市府涉貪回應了

分手砲想試男友後庭花！妹子羞喊：沒得到太可惜

尾牙吃台北漢來！1年↑員工「人人一台iPad」

光明燈怎麼點最有效？　命理師點2種人有禁忌！

病患「從1國回台」他一律快篩：命中率超高

「3種人」最旺！12星座尾牙中獎運來了

好市多買24K金手鐲「燒出黑色」　專家曝關鍵

更多熱門

相關新聞

鐵道局揪9件違規開罰　台鐵董座提申訴：法規認知有落差

鐵道局揪9件違規開罰　台鐵董座提申訴：法規認知有落差

鐵道局發現台鐵車站運轉員執勤前未酒測、未依規定保存平交道監視錄影紀錄、派任體檢不合格人員執勤等違規，將開出裁罰書，台鐵面臨高額罰鍰，對此台鐵公司董事長杜微今表示，鐵道局一共裁罰9件，但雙方對於法規認知有落差，因此都會提出申訴說明。

中捷運量最低站「日進出僅百人」　內行人曝：是明日之星

中捷運量最低站「日進出僅百人」　內行人曝：是明日之星

屏東燈節交通規劃大公開　免費接駁供民眾暢遊

屏東燈節交通規劃大公開　免費接駁供民眾暢遊

春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

關鍵字：

交通雪山隧道塞車慢速車春節連假

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

三觀超正星座！TOP 1是人間清醒

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面