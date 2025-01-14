國5雪隧「烏龜車擋道」年揪19.4萬次　高公局示警16處設科技執法

▲國5雪山隧道設置慢速車示警系統，去年揪19.4萬輛次。（資料圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，國5雪山隧道假期交通量大，且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞，大幅降低雪隧通行量，去年烏龜車示警促提速高達19.4萬次，高公局提醒，警方於雪隧內設有16處科技執法，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規取締。

為避免烏龜車擋道導致雪山隧道塞車，高公局為提醒用路人依速限適當加速，於雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於每小時65公里，且與前車間距大於100公尺之小客車、車距大於150公尺大客車示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車之遮蔽一碼車號及車速，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞行車。

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目前國5北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處。高公局表示，經統計113年通過雪山隧道北向車流量約1092萬輛次，慢速車示警約19.4萬次，約占1.78%；113年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1千次，約佔4.6%，顯示仍有未依速限適當加速通過車輛，且連假期間更加劇，對雪山隧道雙線道通行產生極大影響。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以3000到6000元罰鍰。國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締。

高公局呼籲，民眾行駛國5雪山隧道時，在安全不超速情形下儘量提高車速，並在符合法規下跟上前車，避免拉大與前車間距而成為路隊長。