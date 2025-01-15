快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

▲今全台有雨。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

10級強風要來了，越晚越冷！中央氣象署表示，今日南方雲系北移，水氣增加轉濕冷。氣象署觀測，台北周二高溫來到24.4度，今預報僅16度，降幅超過8度。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



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氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨基隆北海岸、桃園至台南沿海空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風。

氣象署說，今日大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，此外受到南方雲系北移影響，南部及中部山區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，今晨各地低溫約14至18度，白天各地陰雨加上冷空氣影響，高溫相較於周二下降，感受上較濕涼，北台灣約16、17度，中南部及花東18至21度，各地入夜後溫度將進一步下降，請注意保暖。

氣象署預報，周四冷氣團影響，清晨仍有部分南方殘存雲系影響，西半部山區有零星短暫雨，白天由濕冷漸轉為乾冷，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五清晨冷氣團影響，白天起冷氣團減弱，氣溫回升；周六清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷；周五到下周二環境偏乾，僅東半部有局部短暫雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

