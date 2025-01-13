總統府、政院已收到憲訴法覆議案咨文　賴清德啟動評估救濟手段

▲總統賴清德將針對《憲法訴訟法》，評估可能的救濟手段。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

立法院會上週五（10日）投票否決《憲法訴訟法》覆議案，今（13）日則將覆議案咨文送交行政院、總統府。對此，總統府表示，已經於傍晚收到《憲法訴訟法》覆議案咨文，總統賴清德會在合法合憲前提下，以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，審慎評估所有可能的救濟手段。

立法院在去年（2024）的12月20日，三讀修正通過憲法訴訟法部分條文。這也代表一旦新法公布，將因大法官人數不足無法受理釋憲案。接著，立法院在上周五（10日），藍白陣營再次聯手投票否決了《憲法訴訟法》覆議案，並於今天將覆議案咨文送交行政院、總統府。

對此，總統府稍早表示，下午4時48分已收到《憲法訴訟法》覆議案咨文。總統府發言人郭雅慧指出，總統賴清德將在合法合憲前提下，以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，審慎評估所有可能的救濟手段，以守護民主自由憲政體制。

另外，行政院發言人李慧芝也表示，行政院已於今日下午4時35分許，收到立法院函知有關本院就憲法訴訟法移請立院覆議結果。她強調，為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。