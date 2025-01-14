綠行政立法協調會談總預算　吳思瑤曝嚴峻考驗：藍白刪除凍結千億

記者皮心瑀／台北報導

明年度中央政府總預算15日朝野將進入密集協商，行政院長卓榮泰昨邀請民進黨團幹部、委員會召委在行政院磋商。民進黨團幹事長吳思瑤14日表示，今稍早各黨黨鞭進行磋商，民眾黨將提出近5百個刪減或凍結預算提案，國民黨有2千5百案，加總起來3千案，民眾黨要大砍預算近千億，如果連同凍結的恐怕有3千億，等於十分之一未來國家總預算因為民眾黨受影響，這是嚴峻考驗。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

吳思瑤說，這屆國會挑戰特別多，執政黨團的行政立法協調會，定期或不定期的，有多種模式，兩邊運作順暢經過昨天的會議，針對總預算協商的攻防，行政、立法做了很好的分工，立法院這邊，各委員會召委都要站出來，在協商時守護委員會中心主義，千萬不要委員會送出來的預算審查結論，最後又輕易在朝野協商被各黨黨鞭推翻。

吳思瑤也提到，今稍早各黨黨鞭在議場後方進行磋商，得知民眾黨將提出近5百個刪減或凍結預算提案，國民黨有2千5百案，加總起來3千案，這當然是嚴峻考驗，提案雖是立委職權，但也希望理性，民眾黨大砍預算近千億，如果連同凍結的恐怕有3千億，等於十分之一未來國家總預算因為民眾黨受影響，當中還有軍事設備要砍3%，國防預算是保護所有人民，沒有顏色 ，任何軍備設施都是國安所需，民眾黨如今的舉動就坐實藍白都是中共在地協力者，成為國安漏洞幫兇，藍白委員再怎麼杯葛，也不該拿國安開玩笑。