中國新增《不可靠實體清單》！7美企對台軍售遭制裁　4大手段曝

▲中國大陸將7家參與對台軍售的美國企業列入不可靠實體清單。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

川普將回鍋白宮，中美貿易戰預料將越演越烈。中國大陸商務部以美國對台軍售為由，宣布將7家美國實體列入不可靠實體清單，未來將禁止這些企業進行與中國有關的進出口活動、禁止在中國大陸境內新增投資等。

根據中國商務部14日公告，這7家被列入不可靠實體清單的美國企業分別為，海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與模擬公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司（IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、阿克西恩特公司（Axient）、安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）等。

▲中國大陸商務部發布公告。（圖／翻攝自微博）

對於被列入清單的企業，中國官方採取的措施包含，「禁止這些企業進行與中國大陸有關的進出口活動」、「禁止在中國大陸境內新增投資」、「禁止這些企業的高級管理人員入境大陸」、「不批准並取消這些企業高級管理人員在中國大陸境內的工作許可、停留或者居留資格」，對於公告未盡的事宜，按清單規定執行。

中國商務部指出，此次實施的理由為「維護國家主權、安全和發展利益」，其法源依據為大陸「對外貿易法」、「國家安全法」、「反外國制裁法」等有關法律，以及「不可靠實體清單規定」第二條、第八條和第十條等有關規定，中國就此決定將對參與美國對台灣軍售的上述公司施以措施。

中國商務部發言人表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，只針對極少數危害國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心，中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。