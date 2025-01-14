高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使台中遊

▲高鐵桃園站送上新年禮物，協助慢飛天使出遊。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站關懷地方，14日協助中壢區自立國小彩虹班學童一行22人，前往台中科博館進行校外教學活動。出發前，站方除了送上祝福，也特地為每位學童準備了實用的小禮物－高鐵便利貼，作為此次旅程的紀念品，讓學童們能感受來自社會的溫暖，也傳遞高鐵公司對每一位孩子的關懷與支持。

自立國小游文志校長表示，孩子們這幾天都非常興奮，開心倒數著要出遊的日子，課堂間他們也迫不及待地討論這次的高鐵之行，有的孩子是第一次搭乘高鐵，好奇地問老師：「高鐵真的那麼快嗎？」讓我們看到孩子們對這次出遊的期待。游校長更感謝台灣高鐵公司在活動中的協助，並期望孩子們能藉由這次的高鐵與科學探索之旅，學習更多生活經驗，尤其是在團體活動中，能學習互助合作與遵守公共秩序的寶貴課題。

高鐵桃園站周尚平副站長表示，台灣高鐵不僅是交通運具，更是一座載滿希望與夢想的橋樑，讓每一位學童在旅途中不僅能夠享受便捷與舒適，更能透過這樣的團體出遊機會，留下美好回憶，也開拓他們的視野，讓高鐵列車成為他們心中滿載快樂的夢想列車。未來，高鐵公司將持續善盡企業社會責任，期盼透過真實接觸的不斷傳遞，讓更多需要關懷的對象獲得溫暖。