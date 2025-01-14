川普：洛杉磯野火破壞比被核武攻擊還嚴重　只有狗才能找到屍體

▲川普指責加州州長因為忽略他的森林和水資源指導建議，如今導致野火災情慘重，更形容「破壞簡直比被核武攻擊還要嚴重」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國加州洛杉磯野火從7日開始延燒至今，造成至少24人死亡、超過10萬人被迫撤離家園，還有超過1.2萬棟建築被大火焚毀。美國總統當選人川普14日受訪時，指責加州州長忽略了針對森林和水資源的指導，也感嘆這次野火造成的破壞簡直比被核武攻擊還要嚴重。

根據Newsmax報導，川普14日接受Newsmax專訪時表示，他在第一任總統任期時就曾經建議加州民主黨州長紐森（Gavin Newsom）應重視森林和水資源管理，但紐森始終未予理會，導致這次的破壞相當嚴重，「我看過一些『隱晦』的照片，實際情況（傷亡）應該會比電視上播放的還要慘」。

川普感嘆，「我相信這比他們被核武擊中造成的傷害更大，我從來沒有見過這樣的事情，綿延數英里的房屋被燒成灰燼，什麼東西都沒有留下」、「你知道的，他們（救難人員）會在灰燼中發現大量的屍體，只有搜救犬才能夠找到他們，而這場災難本來是可以預防的」。

川普直言，他當年就要求州長紐森接受來自北方（加拿大）的水，還有維護當地的森林，但這些州長都沒有做，「當時我就說過，必須清理那些枯死的樹木，因為它們就像火柴一樣易燃，但他們從未進行任何措施，這一點讓我非常困擾」、「正如我說過，有一天你會在這裡遇到真正的問題。不幸的是，我是對的」。