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「腳掌踩灰燼潰爛」無家可歸　受傷動物湧入洛杉磯收容所

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

▲許多動物從多場野火中被救援收容或疏散。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國加州洛杉磯野火肆虐，不只人類被迫撤離家園，甚至不幸喪命，居民飼養的動物也遭殃。當地的動保人士、獸醫及志工正努力救援並照料這些無家可歸的狗兒、馬匹、驢子、羊隻等動物。

綜合法新社與路透社報導，巴沙迪納人道協會（Pasadena Humane Society）收容了大約400隻來自洛杉磯市郊艾塔迪那（Altadena）的動物，當地逾5600公頃的土地已遭大火焚毀。

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

一隻名叫「肉桂」的混種比特犬抵達協會時身上都是灰，牠的腳掌因為在灰燼上行走而潰爛，肺部也被濃煙嗆傷。某個好心人在艾塔迪那發現牠倒在瓦礫堆中，於是用毯子裹住牠並送到收容所。

美國有線電視新聞網（CNN）報導這起善行之後，這隻虛弱且不良於行的狗兒今天總算和主人團聚，並持續接受治療。

巴沙迪納人道協會負責人杜韋內特（Dia DuVernet）說：「我們看到愈來愈多受傷的動物被送進來，也發現有人帶著動物來，我們以為只是要暫時收容，但牠們無家可歸，結果變成長期收容。」

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼一隻陸龜出現在路中。（圖／路透）

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

在巴沙迪納附近的柏班克（Burbank），洛杉磯馬術中心（Los Angeles Equestrian Center）也收容大約400匹馬兒和驢子等動物，其中一些是撤離家園的飼主帶去的，其餘動物則是執法單位發現牠們四處遊蕩，因此將牠們送進去。

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

居民格魯斯（Janell Gruss）管理的馬廄養了25匹馬和其他動物，當野火來襲，她必須立刻撤離，但她不能像其他人一樣直接上車駛離危險地帶，而是得在餘燼翻飛的情況下，奮力駕馭受驚的馬匹。

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

格魯斯在洛杉磯馬術中心告訴法新社：「我們把最後一匹馬弄出馬廄時…情況非常糟糕。煙非常濃，天色昏暗，我看不清自己人在哪裡。我跟馬兒一直被地上的東西、樹枝絆到。」

格魯斯一度擔心自己可能沒辦法活著逃出去，她流著眼淚說道：「我以為自己可能會死。」

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

▼許多動物寵物被送往收容單位，暫時待在安全的地方。（圖／路透）

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

洛杉磯野火,洛杉磯大火▲▼許多動物從多場野火中被救援疏散。（圖／路透）

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

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