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AV女優「12小時千人斬」！網揭疑點：不合邏輯

▲▼英國AV女優邦妮（Bonnie Blue）。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）

▲英國AV女優邦妮（Bonnie Blue）。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國知名成人影星邦妮（Bonnie Blue）近日宣稱，她在12小時內與1057名男性發生性關係，並以此挑戰成功打破美國AV女優莉莎·史柏克絲（Lisa Sparks）於2004年創下的紀錄。當時史柏克絲在一天內與919名男性發生性行為，而邦妮的這次挑戰刷新了這項爭議性極高的「紀錄」。

綜合《每日郵報》和《太陽報》報導，25歲的邦妮是一名活躍於OnlyFans平台的成人影星，每月收入高達75萬英鎊（約台幣2900萬元）。她在倫敦舉辦的這場「千人斬」挑戰中，宣稱自己在12小時內成功與1057名男性發生關係，平均每人約41秒。邦妮在TikTok上分享了活動經過，她透露，挑戰以群交方式開始，之後分組進行，每組由五人輪流參與，最後再進行「一對一交流」。

邦妮表示，雖然在挑戰達到1000人時已經打破紀錄，但她仍然堅持完成剩下的57人。活動全程由紀錄片團隊拍攝，完整影像將發布於她的OnlyFans平台。她還自豪地宣稱，挑戰完成後感覺膚況變得更好，並感謝所有參與者，包括剛滿18歲的年輕人和已婚男性。

▲▼英國AV女優邦妮（Bonnie Blue）。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）

此次挑戰引發廣泛爭議和質疑。不少網友對挑戰的真實性表示懷疑，指出12小時僅有720分鐘，與1057人發生性關係幾乎不可能實現。有網友直言：「不到1分鐘就完成一場，這根本不合邏輯。」也有批評者認為，這種行為既不道德又荒唐，並質問：「妳的父母會因這樣的行為為妳感到驕傲嗎？」

此外，邦妮過去頻繁邀請剛滿18歲的男性參與拍攝，亦引來外界抨擊，指控她是「掠奪者」。對此，邦妮回應道，18歲已是法定成年人，他們有權利為自己的選擇負責。她強調，自己的行為未涉及任何強迫，僅提供機會給有意參與的人。

邦妮的爭議性事蹟並非首次登上媒體版面。她曾在墨西哥坎昆（Cancun）於三周內與122名美國大學生發生性行為，並因此爆紅。此外，她還曾計畫前往澳洲，聲稱要幫助當地剛滿18歲的高中畢業生「轉大人」，儘管引來批評，卻堅持這是「安全且合法的環境」。

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