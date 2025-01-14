許智傑稱「仇恨值高」好罷免　徐巧芯：中間選民、藍粉都喜歡我

▲徐巧芯強調，自己一定會繼續強力監督民進黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委許智傑今（14日）拋出「精準罷免藍委」策略，其中就點名仇恨值高的藍委羅廷瑋、徐巧芯，以及傅崐萁。徐巧芯下午對此回應，自己的永遠站在第一線監督執政黨，包括很多弊案及很多政府缺失，因此民進黨的狂熱分子有不滿很正常，但相信中間選民、國民黨支持者都非常喜歡她。

許智傑今日指出，未來應該要採取精準罷免的策略，鎖定特定藍委，分成三腳督、贏3%內、仇恨值高，這三類藍委罷免，更能提高罷免的成功率，並盼望未來可以還給人民，一個正常的國會、穩定運作的政府，不該再繼續空轉。

徐巧芯對此回應，被許智傑稱仇恨值很高，因此會被列入罷免對象，「但我的仇恨值之所以在民進黨內很高，也是因為我永遠站在第一線，做好在野黨的角色去監督執政黨」，包括很多弊案以及很多政府的缺失，都是由她來率先公布，所以惹來深綠支持者不滿是正常的。

徐巧芯強調，但就算如此，在野黨立委職責不就是應該要強烈監督政府嗎？所以就算民進黨的狂熱分子不滿，但相信中間選民或是國民黨支持者，還是非常喜歡她的，信義南松山的選民也非常支持她。

徐巧芯批，「許智傑眼裡看到的只有仇恨，但我看到的是歡樂跟愛」，信義南松山的選民不會用仇恨的眼神看所有一切，而是用快樂陽光跟正面的角度看事情，做為在野黨委員，自己一定會繼續強力監督民進黨。