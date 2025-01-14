黃國昌宣布參選黨主席　律師曝2考驗：避免關燈小黨 、拒當小藍

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨13日公告，將於2月15日以網路投票方式進行黨主席補選，民眾黨立委黃國昌則在今（14日）上午於臉書正式宣布參選。對此，律師黃帝穎指出2大考驗，第一，切割貪腐？避免再度關燈小黨。第二，拒當小藍？反省擴權違憲前科。他強調，黃國昌參選主席若未切割貪腐，將失去多數民意支持，而是否拒當小藍？將牽動壯大第三勢力或關燈？

黃國昌14日上午發文宣布，經過審慎的思考，決定投入民眾黨黨主席的補選，台灣的第三勢力是得來不易的火苗，對台灣民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅，這是他與柯文哲一直以來共同的信念，對此他們堅定不移。

黃帝穎表示，黃國昌參選主席的兩大考驗，第一，切割貪腐？避免再度關燈小黨。法盲瞎挺柯文哲，無法獲得社會支持，黃國昌在時代力量也經歷黨主席涉貪，最終失去立院席次，遭諷「小黨關燈人」，黃國昌當黨主席，是否重蹈覆轍關燈小黨，是第一個考驗。

黃帝穎指出，第二，拒當小藍？反省擴權違憲前科。 黃國昌強推國會擴權法案，遭憲法法庭判決違憲，多次配合國民黨總召傅崐萁強推違憲擴權法案，導致黃國昌過去一起上街捍衛民主的中研院法律所同事、社運夥伴、律師、學者，如今沒有一人還站在黃國昌身邊！

黃帝穎說，黃國昌讓三案判刑的更生人立委傅崐萁摸頭，強推擴權法案，引爆數萬青年在青島東路怒吼「黃國昌偽君子」，現在參選主席，是否拒當小藍？拒絕再被更生人總召摸頭？徹底反省擴權違憲前科，將牽動壯大第三勢力或關燈小黨？

黃帝穎提到，黃國昌還說柯文哲案證據不足，簡直是「睜眼說瞎話」，至少被17個法官打臉。柯文哲羈押抗告高院四次，高院合議庭每次裁定均為三位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大，共12位高院法官打臉黃國昌，而北院重金庭再被3位法官打臉，到了北院強制處分庭兩次裁定柯文哲羈押禁見，又有2位法官打臉！

最後，黃帝穎強調，黃國昌參選主席若未切割貪腐，除了被17個法官打臉，更將失去多數民意支持，再度關燈小黨！

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）