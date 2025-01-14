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AI變臉假名人真詐騙　布袋警局長分享破解技巧

▲▼ 【眼見不一定為憑!布袋分局分局長上電視拆解AI詐騙手法】 。（圖／布袋分局提供）

▲布袋分局分局長與民眾分析拆解AI詐騙。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期新興詐騙手法四起，為擴大防詐宣導力度，嘉義縣警察局布袋分局長吳永森前往信吉有線電視節目接受專訪，藉由分享新型詐騙實際案例與電視台全國影響力，提升民眾「識詐」能力，避免受騙上當。

▲▼ 【眼見不一定為憑!布袋分局分局長上電視拆解AI詐騙手法】 。（圖／布袋分局提供）

▲布袋分局提醒假交友結合投資詐騙 。（圖／布袋分局提供）

分局長吳永森受訪表示近期最新詐騙手法『AI詐騙』：其原理係利用人工智慧技術，結合現代數位工具，營造高真實性和針對性的詐騙手段，其中常見的AI詐騙模式為AI生成語音或視頻詐騙，手法即犯嫌使用AI生成的語音模仿親友或知名人物，假借緊急狀況要求金錢援助，或利用Deepfake技術生成名人的假視頻，推銷假投資、產品；分局長呼籲民眾如遇到AI詐騙，務必透過雙向確認方法，聯絡遭冒充之親友本人確認，且應減少於網路公開過多個人資料，謹慎分享隱私資訊，保護個資，避免照片或聲音遭詐騙集團利用。

▲▼ 【眼見不一定為憑!布袋分局分局長上電視拆解AI詐騙手法】 。（圖／布袋分局提供）

▲AI變臉詐騙近來常見手法 。（圖／布袋分局提供）

布袋分局提醒防詐三不原則，一、不輕信：陌生來電或訊息中，涉及金錢、個人資料的要求，請勿輕易相信。二、不透露：不要輕易提供身份證號碼、銀行帳號、密碼等個人資訊。三、不轉帳：無論對方如何催促、恐嚇或誘惑，絕對不要進行金錢轉帳。分局長吳永森呼籲民眾如有任何疑問請立即向警察機關報案，方能降低遭詐騙風險，守住自身的寶貴財產。

 
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