幼兒園街頭傳耶誕福音　布袋警確保活動交通順暢安全

▲▼ 幼童聖誕踩街報佳音 ，布袋警熱情迎接 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

時序入冬，聖誕佳節在即，嘉義縣義竹鄉星海幼兒園為響應愉快的佳節氣氛，日前上午到嘉義縣警察局布袋分局「報佳音」，用純真的歌聲為守護地方治安的警察叔叔、阿姨們送上溫馨的聖誕祝福。

活動當天，百餘名師生扮成聖誕老人及各種可愛造型，在蘇園長及老師的帶領下，一路高唱著耳熟能詳的聖誕歌曲，為布袋街區增添節慶氣氛。來到布袋分局後，小朋友們在大門口，帶來精心準備的聖誕表演，以歌聲傳遞對警察的感謝與祝福並高呼「警察叔叔阿姨辛苦了，祝你們聖誕快樂！」

▲▼ 布袋警交管守護聖誕節提前報佳音的幼童。（圖／布袋分局提供）

布袋分局對於小朋友的到來感到十分驚喜，紛紛熱情回應，帶著笑容一一送上糖果和餅乾作為回禮，並向小朋友說：「謝謝你們的祝福，我們會繼續努力守護大家的安全！」現場洋溢著歡樂的氣氛，使警察叔叔、阿姨們稍解長期處理公務的壓力，讓分局頓時充滿生動活潑的佳節氣氛，連附近及路過民眾都忍不住佇足圍觀，感染這片刻的歡愉時光。

嘉義縣警察局布袋分局長吳永森表示，感謝星海幼兒園的老師及小朋友們在聖誕節前夕帶來誠摯、純真的祝福，讓布袋分局浸染在『聖誕快樂』的氛圍裡，也讓孩子們從小學習感恩與關心他人，是一次充滿教育意義的互動交流。布袋分局全體同仁除善盡『人民保姆』責任外，更加用心致力於治安、交通及為民服務工作，堅守崗位，全心全力守護我們的家園。