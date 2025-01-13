南韓流感大爆發！　「肺炎死者激增」殯儀館、火葬場客滿

▲ 南韓流感疫情升溫。（資料照／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓去年底流感疫情升溫，類流感就診率創下8年來新高，肺炎相關死者也激增，甚至導致殯儀館、火葬場一位難求，令家屬不得不延長葬禮。

《韓聯社》據殯葬業界消息報導，去年12月底以來死於肺炎的患者劇增，與流感開始流行的時間點相近，被指為背後原因。

忠清北道清州市的木蓮公園是該市唯一一處火葬設施，每天可火葬22具遺體，但截至本月14日皆預約客滿，15日也已有16組預約火葬。園方人士13日透露，自去年12月底開始突然出現3天內爐期全滿的情形，但直到上半個月還幾乎沒有這種情況。

南韓葬禮大多採「3日葬」形式，即第一天遺體安置於安置室並設置靈堂，第二天入殮，第三天出殯。但因葬禮需求突然增加，部分死者靈堂設置時間較晚，也有不少遺屬因預約不到火葬場，將葬禮延長一天，改為「4日葬」。

清州醫院殯儀館11日9個靈堂全滿，使得3名死者只能暫時擺放在臨時安置室，隔天再安排靈堂開放弔唁。

業者透露，由於預約不到火葬場，每天最多有3組改為4日葬，也有舉行3日葬後暫時安置遺體，隔天再火葬的案例，「若木蓮公園客滿，有些人寧願多花點錢送到附近的世宗市銀河水公園火葬場，但聽說那裡現在也是客滿。」

此外，清州Hana醫院自去年12月30日起每天開放6個靈堂，但仍有部分遺屬被迫多等一天再舉行葬禮。

忠北大學醫院殯儀館相關人士指出，雖然目前正值呼吸道疾病患者較多的時期，「但死因為肺炎的死者人數似乎較往年急劇增加」，「雖然做這行已有10年了，但除了新冠疫情以外，4日葬的情形還是第一次」。

據南韓疾病管理本部，2024年最後一周（12/22至12/28）前往全國300家流感標本監視醫療機構的門診患者中，每1000人中就有73.9人出現類流感（ILI）症狀，相較往年流感高峰期，這是2016年的86.2人以後時隔8年最高數字。