去年就勸要打！流感疫苗「現在搶爆了」　醫提醒1事：考慮自費

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」去年底曾提醒要注意流感，如果碰到高燒、痠痛去驗，大概八九不離十。他昨（13）日則表示，去年底流感疫苗打氣低落，還有不少人在挑品牌，結果現在搶到爆，也只能再提醒一次，疫苗接種完至少兩周才會有完整保護力，有需要者除了公費疫苗外，也可以考慮自費。

蒼藍鴿在YouTube表示，（2024年）11-12月流感疫苗疫苗打氣低落時，他曾經發文提醒，感染人數日益增加，建議盡早接種，但成效不彰，還有不少人在挑品牌。

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現在流感疫情慢慢接近大流行，特別是日本韓國情勢嚴峻，「診所公費疫苗已暫時缺貨，且詢問的人越來越多。」蒼藍鴿再次提醒，疫苗接種完至少兩周才會有完整保護力，「有需要者除了公費疫苗外，也可以考慮自費的選項，多問幾家應該還是有的。」

看到貼文後，就有網友表示，「流感疫苗一定要打，去年我忘記打流感疫苗，得到A流，傳給家人，我母親中風感染到變成A流重症」、「自從老婆和兒子因流感躺了兩天後，每年都準時打，什麼都好，即使中流感也輕症」、「千萬別輕忽，我中A流在家躺了四天，與新冠一樣可怕，發燒、喉嚨痛和肌肉痠痛，外加頭暈嘔吐感。」

北市衛生局疾管科科長張惠美提醒，國內已進入呼吸道傳染病流行期，加上連假將至，民眾返鄉聚會或出國旅遊的機會增加，國人常到訪的鄰近國家如日本及韓國等近期流感疫情均升溫，搭乘飛機或其他交通工具在密閉的空間，會增加感染呼吸道傳染病的風險，建議民眾於連假返鄉或出國前完成流感疫苗及新冠JN.1疫苗接種。