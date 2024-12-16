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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

北監歡唱好聲音　說學逗唱樣樣精

▲▼第九屆北監好聲音歌唱大賽。（圖／北監提供）

▲第九屆北監好聲音歌唱大賽。（圖／北監提供）

記者郭運興／台北報導

為鼓勵收容人改悔向上、發掘自我潛能，並培養團體合作榮譽感，矯正署臺北監獄於113年12月11日援例舉辦「北監好聲音歌唱大賽」，期達藝文技訓之教化成效。

今年「北監好聲音」已邁入第九個年頭，自首屆舉辦伊始便深受收容人熱烈迴響，遂常例成為年度文康壓軸活動，為美好的一年劃下熱鬧句點。為表賽事公正，本監皆會外聘音樂領域專業人士擔任評審，今年特邀原住民歌手紫布爾正若、藝人歌手宋妍甄以及鋼琴歌手陳綺涵蒞臨，本監教化科顏科長誌宏也親臨現場頒發感謝狀予三位評審以感謝襄助教化。

本屆收容人表演皆相當精彩、令人印象深刻，有演出單純歌唱為主，少了些道具、裝飾與花樣，以優美歌喉直球對決；更多輔以舞蹈、樂器及各式手工道具、亮麗服裝，增添演出豐富及層次，內容多樣、各具巧思且別出心裁，不只攀比歌唱實力，更激盪創意效果！讓評審及觀眾們目不暇給、讚嘆連連，就算是比賽對手之收容人也盡被折服，不失風度地報予熱烈掌聲。

有收容人阿樺於活動結束後，仍回味無窮地表示「每年都很期待監方舉辦『北監好聲音』，提供機會與舞台給我們展現自己，還能欣賞到其他人精采演出，我才知道一山還有一山高，更激發我進步的鬥志，來年再戰。」

另一收容人豪豬也表示「俗話說臺上一分鐘、臺下十年功，為了這場比賽，我們團隊已經練習了好幾禮拜，期間有歡笑也有摩擦，但當表演結束那一刻，臺下響起如雷掌聲那一刻，一切都值得了！」

賽後3位評審也分別給出專業講評，不少組別表演優秀點名讚揚，直言不輸外界商演；但也有相對可惜組別，雖然舞臺效果突出、惟唱功稍顯不足，或是歌喉亮眼、但團隊默契偏弱，各組狀況都被一一點評，評審們鼓勵收容人保留其優點與獨特性，並優化本次尚顯不足之處，期望來年比賽能收穫更佳表現。

「北監好聲音歌唱大賽」活動初衷，便是希望提供收容人一展長才之舞臺，不僅精進自己，更成就團隊，期望藉此提升改悔自信並促進身心健康，對才藝表演保持積極與熱情，出監後仍能保有初心，找到屬於自己的社會定位，更上一層樓。

▼第九屆北監好聲音歌唱大賽。（圖／北監提供）

▲▼第九屆北監好聲音歌唱大賽。（圖／北監提供）

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