台南看守所連結社會資源！　推廣彩繪藝術「神彩輝陽」

▲台南看守所連結社會資源，推廣彩繪藝術。（圖／台南看守所提供）

記者郭運興／台北報導

台南看守所近日為調適長刑期收容人因監禁帶來的生活壓力，特別邀請台南市著名書畫藝術家陳松德老師，入所指導該所長刑期收容人學習佛像彩繪，經過5年的學習，學員阿榮等人，將其近期作品分享給遠在故鄉的家屬，家人看到他們生活穩定，心有依歸，對台南看守所頻頻表示謝意。

指導老師陳松德說表示，彩繪是一種門檻較低的生活藝術，因為原料特性，可以不斷進行修改，學員學起來沒有挫折感，也能慢慢培養出對繪畫的興趣。這些學員多數都是沒有拿過畫筆，畫齡也很短，但因為自信，讓他們能夠熱情的與大家分享自己的創作。

彩繪學員阿榮記憶猶新的表示，以前不會畫畫，「聽到人家說要畫畫就肚子痛」，學習過程中也起起落落，例如第一次聽說「一點透視」，完全像是鴨子聽雷，但是臨摹久了，也就駕輕就熟了，能夠放開心胸歡喜揮灑畫筆。

另位學員阿偉則說，回憶起初次上課學畫時，常感嘆拿毛筆比拿鋤頭還重，加上年紀稍長眼力退化，描繪直線時常歪七扭八，有力不從心的感覺，但經過反覆的練習，從零到有，不放棄的，從畫直線學起，一筆一筆苦熬5年之久，一步一步的畫出心得感想，終於一圓彩繪之夢。

陳松德老師提到，雖然學員都不是科班出身，但對於彩繪的熱情滿溢，每個人都是從零開始學習，循序漸進，並且經歷無數次練習，終於在水墨彩繪的領域找到心靈的慰藉。

陳松德補充，彩繪其實並不難，只要拋開既有的框架，放慢腳步多用心去感受、欣賞，就能發現原來美和生活的距離是如此靠近，只要敞開心胸去體會週遭的人事物，必定能描繪出更細膩的情感投射進作品中。

最後，台南看守所所長林順斌強調，彩繪是一種創作，也是一種治療，更是與自己內心的對話，期勉彩繪學員勇於手執畫筆，找到揮灑的空間，發揮巧思跳脫原本的框架自由自在的創作，不要否定自己過去的生命歷程，走出自己的向陽大道。

▼台南看守所連結社會資源，推廣彩繪藝術。（圖／台南看守所提供）