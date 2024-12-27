　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台南看守所連結社會資源！　推廣彩繪藝術「神彩輝陽」

▲▼台南看守所連結社會資源，推廣彩繪藝術。（圖／台南看收所提供）

▲台南看守所連結社會資源，推廣彩繪藝術。（圖／台南看守所提供）

記者郭運興／台北報導

台南看守所近日為調適長刑期收容人因監禁帶來的生活壓力，特別邀請台南市著名書畫藝術家陳松德老師，入所指導該所長刑期收容人學習佛像彩繪，經過5年的學習，學員阿榮等人，將其近期作品分享給遠在故鄉的家屬，家人看到他們生活穩定，心有依歸，對台南看守所頻頻表示謝意。

指導老師陳松德說表示，彩繪是一種門檻較低的生活藝術，因為原料特性，可以不斷進行修改，學員學起來沒有挫折感，也能慢慢培養出對繪畫的興趣。這些學員多數都是沒有拿過畫筆，畫齡也很短，但因為自信，讓他們能夠熱情的與大家分享自己的創作。

彩繪學員阿榮記憶猶新的表示，以前不會畫畫，「聽到人家說要畫畫就肚子痛」，學習過程中也起起落落，例如第一次聽說「一點透視」，完全像是鴨子聽雷，但是臨摹久了，也就駕輕就熟了，能夠放開心胸歡喜揮灑畫筆。

另位學員阿偉則說，回憶起初次上課學畫時，常感嘆拿毛筆比拿鋤頭還重，加上年紀稍長眼力退化，描繪直線時常歪七扭八，有力不從心的感覺，但經過反覆的練習，從零到有，不放棄的，從畫直線學起，一筆一筆苦熬5年之久，一步一步的畫出心得感想，終於一圓彩繪之夢。

陳松德老師提到，雖然學員都不是科班出身，但對於彩繪的熱情滿溢，每個人都是從零開始學習，循序漸進，並且經歷無數次練習，終於在水墨彩繪的領域找到心靈的慰藉。

陳松德補充，彩繪其實並不難，只要拋開既有的框架，放慢腳步多用心去感受、欣賞，就能發現原來美和生活的距離是如此靠近，只要敞開心胸去體會週遭的人事物，必定能描繪出更細膩的情感投射進作品中。

最後，台南看守所所長林順斌強調，彩繪是一種創作，也是一種治療，更是與自己內心的對話，期勉彩繪學員勇於手執畫筆，找到揮灑的空間，發揮巧思跳脫原本的框架自由自在的創作，不要否定自己過去的生命歷程，走出自己的向陽大道。

▼台南看守所連結社會資源，推廣彩繪藝術。（圖／台南看守所提供）

▲▼台南看守所連結社會資源，推廣彩繪藝術。（圖／台南看收所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒！　婁峻碩套牢她
LIVE／柯文哲直奔新竹探望老父
陳菊腦血管阻塞！　醫揭「發作前8信號」常被忽略
快訊／7縣市低溫特報！　明起急凍跌破10度
整理168頁起訴書！翟神愣「證據就這樣」：正常不會判有罪
快訊／應曉薇疑有「兩本護照」！　讓交保卡關

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台南看守所連結社會資源！　推廣彩繪藝術「神彩輝陽」

2024更生美展　法務部長鄭銘謙盼透過藝術感受到更生人內心轉動

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

台南看守所連結社會資源！　推廣彩繪藝術「神彩輝陽」

2024更生美展　法務部長鄭銘謙盼透過藝術感受到更生人內心轉動

金門男險遭詐100萬！陷女網友愛情騙局　邀投資急衝郵局想匯款

從比利時運K他命！3嫌落網　台、比首次司法互助跨境取證

2024新住民10大新聞出爐！「汙名化報導」居首　兩岸同婚也上榜

無法被丈夫滿足！妮可基嫚與小鮮肉大玩BDSM　《乖女孩》自願當小狗

埔里10大必訪咖啡廳推薦！遠離城市喧囂　森林樹屋裡享受靜謐角落

LIVE／柯文哲交保剛過火爐回家　又直奔新竹探望老父

焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒宣布嫁了　婁峻碩買寶格麗套牢她

阿緯突然出現陰影　小杰悼痛失四個兄弟

16歲少女與阿姨雙載遭撞飛　惡劣駕駛害「斷牙+斷腳」竟落跑

2人就發車！旅行社推「飯店–機場」接送350　搶中部旅遊市場

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

法律熱門新聞

2024更生美展　法務部長鄭銘謙祝福

台南看守所連結社會資源！　推廣彩繪藝術「神彩輝陽」

吳景欽／羈押審查檢察官該到場嗎

第79屆更保節　臺北士林新北三分會同慶

雷皓明／薪水是不能說的秘密嗎？

給說法／你知道自己被限制出境嗎

駭竊5千萬比特幣　聲押涉案工程師

漁會將改選　基檢宣導反賄選

更保獲得臺灣企業永續社會共融領袖獎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／移車卻被暗器刺傷，誰觸法

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

王齡梓／竊者罰百倍賠償誰規定的

第79屆更保節　東森慈善基金會再獲獎

更多熱門

相關新聞

北監歡唱好聲音　說學逗唱樣樣精

北監歡唱好聲音　說學逗唱樣樣精

為鼓勵收容人改悔向上、發掘自我潛能，並培養團體合作榮譽感，矯正署臺北監獄於113年12月11日援例舉辦「北監好聲音歌唱大賽」，期達藝文技訓之教化成效。

台塑公司攜傳統戲曲入雲二監　助收容人感悟孝道

台塑公司攜傳統戲曲入雲二監　助收容人感悟孝道

慈濟與雲林二監攜手推動心靈成長閱讀寫作

慈濟與雲林二監攜手推動心靈成長閱讀寫作

獨／洗錢大亨收押遭人「筆筒」砸頭

獨／洗錢大亨收押遭人「筆筒」砸頭

顏正國現身雲林二監演講　大方分享自身青春與覺醒

顏正國現身雲林二監演講　大方分享自身青春與覺醒

關鍵字：

台南看守所收容人彩繪藝術陳松德林順斌

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面