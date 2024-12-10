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竹山秀傳醫院投入資源　鹿谷鄉農民診所升級失智照護據點

▲鹿谷農民診所服務升級，成立廣興育樂學堂。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲鹿谷農民診所服務升級，成立廣興育樂學堂。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台灣第一家由農會成立的診所「鹿谷鄉農民診所」已有42年歷史，竹山秀傳醫院於今年除於5月正式投入醫師人力進行醫療合作，9月更加入「廣興育樂學堂」樂智服務據點，導入跨團隊照護、提升醫療服務量能，也是繼中和、彰雅、山崇、信義原鄉學堂之後的第五個失智照護據點。

「農民診所廣興育樂學堂」於今天上午進行揭牌儀式，南投縣議員陳玉玲、鹿谷鄉長邱如平、鹿谷鄉代表會林志鴻主席、鹿谷農會總幹事林義能，以及20多位代表、村長、社區理事長都到場參加。

▲鹿谷農民診所服務升級。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹秀醫院回顧，鹿谷鄉農民診所是鹿谷鄉農會時任總幹事林光演赴日本考察後，有感於在地鄉親多從事農務種植茶葉，地形又多山地、丘陵，地區性的醫療資源缺乏，於71年4月間經由農會理監事會議決議通過而設立；至86年由曾孝明、林永昌兩位醫師共同承租，保留農民診所之名繼續服務鄉親，自921地震後有整整10年幾乎是全年無休，只休年節假期。

▲鹿谷農民診所服務升級。（圖／竹山秀傳醫院提供）

曾孝明說，以前農民工作受到外傷較多，也有農藥中毒，感冒、慢性疾病、痠痛的狀況也不少，農民診所此時就是鄉親最重要的好鄰居；他從31歲到現在60多的青春歲月都奉獻給農民診所，這次希望竹山秀傳團隊、設備、與醫療的進駐，能讓這份熱忱永延續。

而竹山秀傳醫院今年5月起除派駐陳君志、劉少坤兩位醫師支援門診，也進行診所內部裝修，讓鄉親有更舒適的就醫空間，除原本的內科門診、外傷處理，更是在地的急救中心；統計兩位醫師至11月已有77診次，約1961人次就診。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，今年與鹿谷農民診所合作，希望延續最初設立的宗旨：照顧在地，而9月「廣興育樂學堂」樂智據點的開辦，更充分利用農民診所的空間，讓長輩除就診，平時還可藉由課程、活動等記憶的過程延緩失智發生，實現鄉親在地老化、在地安養的心願；未來每週二下午、週四、週五全天都有健康促進、有氧健身、預防及延緩的課程，也提供失智個案與家屬非藥物治療活動，以及提供家屬失智症照護技巧之訓練課程及支持團體活動，以減輕照顧者的負擔，同時農民診所也有竹秀醫療專車停靠接送往返，請民眾多加利用。

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竹山秀傳醫院鹿谷農民診所廣興育樂學堂

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