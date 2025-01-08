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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

燈塔監獄事工聖誕聯歡茶會　志工捎來家鄉味、解外籍收容人思鄉情

▲▼北監與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

▲北監與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署臺北監獄對外籍收容人的關心照護不遺餘力，為體恤在臺灣服刑的外籍收容人思鄉情切紓解壓力，於114年1月7日特別與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」，讓因案在臺服刑無法回鄉的440餘名外籍收容人與志工們一同歡度耶誕佳節。

聖誕聯歡茶會在臺北監獄樂隊的演奏聲中展開，帶來多首膾炙人口的西洋經典音樂，結合志工的勁舞表演炒熱現場氣氛，在場外籍收容人也跟著音樂的節拍一起合唱，氣氛熱鬧非常。緊接著外籍收容人享用各國事工們特地為他們準備的家鄉美食，包含來自印尼、越南、泰國、韓國、日本、歐美等國家的當地菜餚，席間台上志工們表演泰國傳統舞蹈，台下各國收容人以家鄉話互道聖誕快樂，如置身家鄉一般，場面相當歡愉。

臺北監獄典獄長許金標於致詞時則表示，祝福在場所有收容人聖誕與新年快樂，雖然親人遠在他鄉，但臺北監獄與燈塔志工們的關懷卻一直都不曾離開，每年這個時節全體外籍收容人盡情享受這專為他們舉辦的佳節茶會，獲得全場掌聲。

▼典獄長許金標（右）親臨感謝燈塔監獄志工的付出。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

▲▼北監與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

燈塔監獄事工包友衛執行長表示，舉辦監獄事工服務已經邁入30多個年頭，燈塔監獄事工還是會為在臺灣服刑的外籍收容人持續服務下去，不論任何國籍的收容人，都是燈塔監獄事工關懷的對象。

另外，燈塔監獄事工們表示，由於外籍收容人在臺灣服刑，家人探監不易，沒有親人的支持加上語言隔閡，往往造成這些人的心理壓抑。能讓這些遠在異鄉服刑的外籍收容人享用到自己家鄉的菜餚歡度聖誕，看到收容人滿足的笑容，並且能帶給他們歡樂暫解思鄉之情，這一切都感到值得。

特別的是，由於臺北監獄外籍收容人數眾多，聯歡茶會分成上午及下午兩梯次進行，在全體外籍志工的聖誕歌聲中與外籍收容人不捨的氣氛下，於7日下午4點圓滿結束。

▼北監與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

▲▼北監與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

▲▼北監與燈塔監獄事工聯合舉辦「外籍收容人聖誕茶會」。（圖／法務部矯正署臺北監獄提供）

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