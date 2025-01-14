飛機上活春宮！空姐撞見「男女交疊狂搖」傻眼：嬌喘聲很大

▲空姐爆乘客交疊一起做壞事。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

真是尷尬！空姐凱凱日前在節目中表示，遇過乘客不理會他人，在機上大搞親密動作，「在做壞事，我不確定到什麼程度，但是就是在搖晃，喘聲很大聲。」

5年資歷的空姐凱凱在節目《小明星大跟班》表示，有次夜航後供完餐會關燈，要讓乘客好好休息，她們要檢查客艙和打掃廁所，「我出去遠遠就看到，奇怪，那裡怎麼有一個旅客好像要站起來不站起來的，我想說他是不是要跟我要什麼東西，我就快步走過去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲空姐凱凱表示，她聽到喘氣聲。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

凱凱說，她越走越近不對勁，發現有喘氣聲，她靠近一看「結果是兩個人疊在一起，在做壞事，我不確定到什麼程度，但是就是在搖晃，喘聲很大聲」，她跟中艙廚房的組員講，大家探頭出去看，2名乘客還在搖。

凱凱表示，最後因為其他同仁「輪流出去假裝經過」，女生發現人越來越多才回去睡。對此，資歷12年的空姐瑞秋說，這會影響到旁邊的客人，遇到這狀況，空服員會「故意群聚」該座位附近，不斷問要不要飲料、毛巾等，讓他們停止動作。

空姐七桃也分享，她在紅眼航班送餐，大部分的人都睡了，凌晨送餐問有醒的人要不要吃，看到一名男生表情愉悅，蓋著毛毯，女方已經在吃東西了，男生沒發現空服員經過，她看了也就不打擾。

延伸閱讀

▸ 妻年薪120萬「婚後不上班不想生」 竟開口討生活費…枕邊人1句話反擊

▸ 人夫周末常跑公婆家！ 妻好奇一查「超市會員卡點數」果然外遇

▸ 原始連結