Cheap批「百元買一次性備品」更不環保　觀光署：業者可免費給

▲網紅「Cheap」入住飯店購買一次性備品花百元。（圖／翻攝網紅「Cheap」臉書）

記者李姿慧 / 台北報導

為減少一次性廢棄物，環境部規定，2025年起旅宿業不得主動提供一次性備品，違者最高罰6000元，不過網紅「Cheap」近日入住星級飯店，發現備品要100元，卻更不環保，只需要牙膏牙刷，卻得連梳子等一起買。網友則質疑變相漲價。對此，觀光署表示，房間不得陳列備品，但旅客有需求，可採免費或付費提供。

旅宿業今年元旦起不得主動提供一次性備品，網紅Cheap近日入住嘉義星級飯店索取備品被收費，他在臉書上表示，沒有備品，備品額外買一份100元，就以前免費的一模一樣，其實更不環保，因為他只需要牙膏牙刷，但還是得連化妝棉、梳子一起買，也沒有瓶裝水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap也質疑，不提供一次性備品，實際上就是為了省成本，「講這麼好聽，日本形象不就比台灣差？日本的備品都在大廳給人隨便拿。二氧化碳主要來源是發電跟工業排放，火力發電佔81%的國家跟人家講排碳？台灣的夜市攤販、物流包裝、一堆一次性外送容器才是真正的大頭，敢限制傳統市場、夜市、路邊攤、全聯、家樂福、酷澎、momo的包裝嗎？」

該文也引起網友熱議，「現在規定不提供，所以需要的可以花錢跟櫃檯購買，不就又可以多賺一筆，房費也不會因此便宜」、「真是假環保之名，變相住宿漲價…」。

針對旅宿業備品包裹式收費提供，觀光署則回應指出，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。