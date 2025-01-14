公平會人事案17日立法院會投票　預計全數通關「因一案」埋變數

▲公平會主委李鎂。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（14日）朝野協商取得共識，1月17日周五報告事項後，將處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決，投票時間為1小時，各黨團推派1人擔任投開票監察員。而公平會人事案爭議不大，原預期全數過關，但在野黨立委近期關注2022年7月全聯併購大潤發案，當時被提名人洪財隆要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，在野黨立委痛批此舉極不適當，會在提名案全面檢視。為此次人事案埋下變數。

公平會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院去年10月底提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任、現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。行政院表示，上開被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

若依公平會組織法第4條第7項規定，公平會委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/2。這次提名4人中，1人為民進黨籍，其餘3人為無黨籍；任命後公平會委員有民進黨籍1人、無黨籍6人。

行政院秘書長龔明鑫去年底也率4位被提名人拜會國民黨團，由於拜會前，公平會剛宣布不批准兩大外送平台Uber Eats與foodpanda合併案，國民黨團當時也給予肯定，總召傅崐萁更形容，此次拜會如同媒人帶著誠意登門，朝野若能延續如此和諧互動，許多問題將迎刃而解。

公平會人事案爭議不大，原本預期在朝野都肯認情況下，四位被提名人將一同過關，然而日前質詢公平會時，在野黨立委包含黃國昌、王鴻薇都關注2022年7月全聯併購大潤發案。

當時有公平會委員要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，公平會副主委陳志民也認為此舉不妥，而現任委員、此次被提名人洪財隆備詢時就承認是他提出。王鴻薇痛批此舉極不適當，會在此次人事提名案全面檢視。為此次人事案埋下變數。

▼行政院秘書長龔明鑫去年底曾率4名公平會被提名人拜會國民黨團。（資料照／記者屠惠剛攝）

