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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚「111釘孤枝大成功」青鳥不能比　蔡正元：柯文哲低潮停在這時

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，主辦宣布超過五萬人。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨11日舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」聲援柯文哲，國民黨多位立委也現身站台，主辦單位更宣布參與人數達到15萬人。對此，前立委蔡正元13日表示，可以說這是1、2年難得成功的集會，青鳥根本不能比，天氣非常冷、下著小雨，結果有這麼多小草願意站出來，還很多很多年輕人，證明民眾黨已經止跌回穩、柯文哲處境最低潮的時候，已經停在這時了。

蔡正元於中天節目《林嘉源辣晚報》表示，這場「111釘孤支」抗議集會遊行非常成功，可以說是這1、2年難得成功的集會，青鳥根本不能比，黑熊就更不用講了。

蔡正元表示，大家要知道當天天氣非常冷，而且下著小雨，自由廣場是很空曠的地方，根本沒辦法擋風擋雨，結果有這麼多小草願意站出來，還很多很多年輕人，鼓勵他們做「忍冬草」。

蔡正元認為，那天活動的成功，證明民眾黨已經止跌回穩、柯文哲處境最低潮的時候，已經停在這時了，接下來不只為柯文哲還要為台灣人爭取司法正義，對司法正義的渴求幾乎是全體台灣人民的共識。

蔡正元指出，柯文哲案就是很容易被凸顯的，第一個收賄卻沒有收錢的證據，等於無罪證沒有犯罪。第二個圖利卻沒有任何受害人，不應該成立。第三個霸佔政治獻金，但政治獻金不就是給黨主席使用的嗎？哪有什麼侵佔不侵佔，這樣的所有的黨主席都抓起來關。

蔡正元說，所以三個罪證都很難成立，頂多罰罰款而已，柯文哲這種事都可以被羅織罪狀的話，有人能不被羅織罪狀嗎？

最後，蔡正元呼籲，小草支持者和柯文哲的幹部們，既然他們要把柯文哲羈押到過年，大家就陪柯文哲過小年夜、大年夜，相信多冷的天氣都會有人去，不管埋鍋造飯還是點蠟燭，都要做給民進黨看；鍾佳濱還稱小草行為是妨害司法，大家就來看看民進黨以前做過這些事嗎？每樣都做過，有什麼臉說？大家勇敢一點發起罷免這種不良立委。

▼前立委蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

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