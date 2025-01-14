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賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

▲民進黨主席賴清德、立法院黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

▲民進黨主席賴清德、立法院黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

鏡週刊13日指出，總統賴清德親自下令強化行政立法溝通，「升級版」的行政立法協調會議13日召開。對此，國民黨立委謝龍介今（14日）分析，此舉有三層用意，第一讓內部知道誰是老大、第二安撫黨團，提醒卓榮泰施政不及格、第三匿名綠委懂的就懂。他直言，認識的賴清德，沒有「認輸」這個詞，老柯這麼大石頭，被搬開只是時間問題，所以柯建銘準備祭旗，賴清德將展開逆襲，親自上陣。

據鏡週刊報導，總統賴清德每2個月與派系要角召開會議，1月8日第三次派系會議談及立院朝小野大僵局，賴清德宣示強化行政立法溝通平台，避免誤解與誤會。在賴下達指令後，「升級版」的行政立法協調會議13日召開，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君親自出席，黨團則有七長、八委員會召委出席。

對此，謝龍介表示，有媒體報導，賴清德「親自下令」，行政立法協調會議要「升級召開」，自己必須說，這才是他認識的賴清德，而賴清德的逆襲，可能正要開始。

謝龍介分析，第一層用意，透過媒體傳遞「親自」、「下令」、「升級」的概念，當然是針對老柯作亂而來，要讓全國百姓，尤其是綠營內部，知道誰才是老大。

謝龍介指出，第二層用意，這些日子以來，民進黨團在立法院屢戰屢敗，動手贏不了，論述也沒起風，不知為何而戰，軍心已經渙散，有人去忙初選，有人已經灰心，有人接近癲狂，還有各種小團體。

謝龍介認為，賴清德這時是表態，總統會管，總統要管了，是要安撫兼整頓已經瀕臨崩潰的民進黨團。當然，也是給行政院、卓榮泰提個醒，現在的施政成績，是不及格的。

謝龍介再指，第三層用意，就很微妙。提到卓榮泰，提到鄭麗君，但是寫到行政部門的立法部門對口時，只寫「民進黨團」，也寫匿名綠委，完全不提柯建銘，懂的人就懂。

謝龍介說，自己認識的賴清德，字典裡沒有「認輸」這個詞，當年可以234天不進議會，拗到贏，如今為什麼不能再拗？

最後，謝龍介強調，所以這一篇報導，就像是賴清德的檄文，老柯這麼大石頭，被搬開只是時間問題，在野陣營要做好準備，賴清德很快會親自上陣。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

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