潛艦國造20億預算不砍了！　國民黨拍板凍結18億通過海測就可動支

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」明年度預算新台幣20億元。不過，傳出國民黨態度鬆動，經過主席朱立倫和黨團總召傅崐萁與馬文君溝通後，黨團將「以凍改刪」，最後將以藍委徐巧芯「凍結18億」折衷版本作為黨團最終版本。馬文君今證實此事，不過也強調，目前是先以凍結方式，但後續還是會強力監督。

對於「潛艦國造第三階段」20億元的預算，國民黨團本來以藍委馬文君砍光20億潛艦預算為版本，但經過黨團幹部會議進一步溝通認為，近期罷免聲浪大，不希望增加民眾不滿情緒，最終在朱立倫及傅崐萁與馬文君多次溝通後，改為徐巧芯版的再折衷版本「凍結18億」，要求海鯤號通過海測後，國防部和台船到立院進行專案報告後使得動支。

馬文君指出，最終不以刪減預算版本送出不只有罷免原因，還有很多因素，最重要的是，黨團還是多數決，她尊重每個委員想法，且黨團成員也贊成，在大家不太清楚潛艦規劃的情況下，不能亂編預算，只是在大環境的情況下，不適合預算全刪，因此黨團做出折衷辦法。

馬文君坦言，自己不是很贊成只是凍結預算，因為前年就有做過下水典禮的海鯤號，現在船呢？海測、岸測都沒有通過，還編列2840億，非常不恰當，這都是不正常的現象，但最終黨團多數決決定先用凍結的方式，但是後續還是會強力監督。

馬文君強調，大家還是希望國防武器應該放在國防安全目標上面，而不是當作政治操作，也不能變成罷免的工具，國防武器變成政治工具他們不樂見。