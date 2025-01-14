　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潛艦國造20億預算不砍了！　國民黨拍板凍結18億通過海測就可動支

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」明年度預算新台幣20億元。不過，傳出國民黨態度鬆動，經過主席朱立倫和黨團總召傅崐萁與馬文君溝通後，黨團將「以凍改刪」，最後將以藍委徐巧芯「凍結18億」折衷版本作為黨團最終版本。馬文君今證實此事，不過也強調，目前是先以凍結方式，但後續還是會強力監督。

對於「潛艦國造第三階段」20億元的預算，國民黨團本來以藍委馬文君砍光20億潛艦預算為版本，但經過黨團幹部會議進一步溝通認為，近期罷免聲浪大，不希望增加民眾不滿情緒，最終在朱立倫及傅崐萁與馬文君多次溝通後，改為徐巧芯版的再折衷版本「凍結18億」，要求海鯤號通過海測後，國防部和台船到立院進行專案報告後使得動支。

馬文君指出，最終不以刪減預算版本送出不只有罷免原因，還有很多因素，最重要的是，黨團還是多數決，她尊重每個委員想法，且黨團成員也贊成，在大家不太清楚潛艦規劃的情況下，不能亂編預算，只是在大環境的情況下，不適合預算全刪，因此黨團做出折衷辦法。

馬文君坦言，自己不是很贊成只是凍結預算，因為前年就有做過下水典禮的海鯤號，現在船呢？海測、岸測都沒有通過，還編列2840億，非常不恰當，這都是不正常的現象，但最終黨團多數決決定先用凍結的方式，但是後續還是會強力監督。

馬文君強調，大家還是希望國防武器應該放在國防安全目標上面，而不是當作政治操作，也不能變成罷免的工具，國防武器變成政治工具他們不樂見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「30歲以上」免費健檢！　估320萬人受惠
女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐
林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝
27歲火舞表演者遭拐去詐騙園區　今搭機返台
漢堡王全門市「即日起停賣薯條」　附餐改搭洋蔥圈
快訊／台灣虎航年終開獎！　創航空業新高
快訊／黃仁勳抵台！傳未搭專機桃園入境
大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元
AV女優達成「12小時千人斬」紀錄！　她曝：每人只有41秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呂坤修接陸軍司令晉升上將　鍾樹明調任國防部軍備副部長

遭吳思瑤酸沒政績　徐巧芯怒打臉：我每期都發放12頁的政績手冊

痛批中央預算浮編！民眾黨大砍10％總預算　刪光政院、農業部特別費

藍委提「中配取身分證6年變4年」　列週五院會議程

不解民進黨中央「葫蘆賣什麼藥」　周玉蔻批：被政敵嘲諷什麼都不做

爆近賴人士稱柯文哲坐牢「賴清德開心死」　徐巧芯：2028沒對手

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

40年「正藍軍」挺罷免？　國民黨掀背景打臉：該男有民進黨黨證

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

呂坤修接陸軍司令晉升上將　鍾樹明調任國防部軍備副部長

遭吳思瑤酸沒政績　徐巧芯怒打臉：我每期都發放12頁的政績手冊

痛批中央預算浮編！民眾黨大砍10％總預算　刪光政院、農業部特別費

藍委提「中配取身分證6年變4年」　列週五院會議程

不解民進黨中央「葫蘆賣什麼藥」　周玉蔻批：被政敵嘲諷什麼都不做

爆近賴人士稱柯文哲坐牢「賴清德開心死」　徐巧芯：2028沒對手

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

40年「正藍軍」挺罷免？　國民黨掀背景打臉：該男有民進黨黨證

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

快訊／台中租客消失多日...房東報警緊急破門！驚見陳屍屋內

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

除舊布新大掃除「廢家具先聯絡」　台東清潔隊籲落實分類

「30歲以上」免費健檢開跑！對象擴大320萬人受惠　每5年享1次

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

台東警農曆年前無預警防搶演練　過程超逼真

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費下載！集結OPEN家族8角色超應景

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」　擺脫砲灰汙名身強體壯

政治熱門新聞

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

救柯文哲要藍白合！館長：綠2028下台一半抓去關

快訊／黃國昌宣布選民眾黨主席

被爆助柯P接觸中國對口　鎢鋼大王背景曝

八炯被撞急嘆遭報應！詹江村：罪有應得

曝111釘孤枝讓藍白紛爭翻頁　郭正亮：「這兩人」2026不會有角色了

自爆拒領18%！只領國民年金685元　謝長廷：別遺忘生存邊緣的一群人

苦苓勸徐巧芯」　沈富雄曝背後攻防

還原與蔡壁如2次見面細節！　王婉諭：可以救柯文哲的不會是我

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

第一槍！藍營擺攤罷免連署　綠委反列「9藍委」：鎖定這三類罷免

潛艦國造20億預算不砍了！　國民黨拍板凍結18億通過海測就可動支

點名黃國昌選新竹市長　蔡壁如稱「主帥親征」鼓舞士氣

天威部隊滲透變幹架　特種單位高手多

更多熱門

相關新聞

公平會人事案17日立法院會投票　預計全數通關「因一案」埋變數

公平會人事案17日立法院會投票　預計全數通關「因一案」埋變數

立法院會今（14日）朝野協商取得共識，1月17日周五報告事項後，將處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決，投票時間為1小時，各黨團推派1人擔任投開票監察員。而公平會人事案爭議不大，原預期全數過關，但在野黨立委近期關注2022年7月全聯併購大潤發案，當時被提名人洪財隆要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，在野黨立委痛批此舉極不適當，會在提名案全面檢視。為此次人事案埋下變數。

斷言罷不掉吳思瑤、吳沛憶！　黃揚明曝「藍營矛盾未解別想罷免」

斷言罷不掉吳思瑤、吳沛憶！　黃揚明曝「藍營矛盾未解別想罷免」

第一槍！藍營擺攤罷免連署　綠委反列「9藍委」：鎖定這三類罷免

第一槍！藍營擺攤罷免連署　綠委反列「9藍委」：鎖定這三類罷免

超徵4972億元！2024年稅收3.73兆元創新高　證交稅年增46%居冠

超徵4972億元！2024年稅收3.73兆元創新高　證交稅年增46%居冠

曝111釘孤枝讓藍白紛爭翻頁　郭正亮：「這兩人」2026不會有角色了

曝111釘孤枝讓藍白紛爭翻頁　郭正亮：「這兩人」2026不會有角色了

關鍵字：

潛艦國造預算國民黨海測

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

三觀超正星座！TOP 1是人間清醒

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面