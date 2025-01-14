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國旅備品沒了惹民怨　彭啓明喊「減塑愛地球」：國人需要適應期

▲▼明年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品，環境部長彭啓明與觀光署一同宣布，未遵守業者可處1200至6千罰鍰。（圖／記者許敏溶攝）

▲旅宿業者不再提供一次性備品引發民怨，環境部表示，民眾未帶仍可向業者免費索取。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

旅宿業者從今年元旦起不再提供梳子、牙刷、牙膏等6種一次性備品，引發部分民眾抱怨業者是為了省錢。環境部長彭啓明今（14日）重申，這是為了減塑愛地球，預估一年可減少4.6億個小包裝旅宿用品，「是一座比垃圾山還要大的大山」，國人需要一點適應期，若入住時未攜帶，仍可向旅宿業櫃台免費索取。

為回應全球減碳、減塑的需求，環境部公告從今年元旦起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置。新法規要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

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不過，新制度卻引發部分網紅與民眾不滿，認為這是業者為了省錢或變相加價。環境部今天上午舉辦「SRF白皮書暨管理辦法發布記者會」，彭啓明也主動說明，這是為了因應國際潮流。

▲▼環境部長彭啓明表示，財劃法修正案通過後，環境部預算大約減少20億元，對於淨零碳排影響最大。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部長彭啓明表示，不提供一次性備品，預估一年可減少4.6億個小包裝。（圖／記者許敏溶攝）

彭啓明指出，地球遭遇到塑膠危害問題，要從源頭減量開始做起，現在全球都在做，台灣目前開始啟動已經慢了。而根據環境部統計，6種備品若沒有主動提供，一年可減少4.6億個小包裝旅宿用品，「是一座比垃圾山還要大的大山。」他說，這項措施一開始可能和國人習慣有一點點不一樣，但減塑愛地球是國人的共識，民眾可能不大習慣，但為了下一代，相信大家都做得到，只是需要一點點適應期。

環境部次長沈志修補充說明，很多外國人對台灣民眾的垃圾分類與攜帶環保杯印象深刻，而今年起推動旅宿業者不再提供梳子、牙刷、牙膏等6種一次性備品，或許民眾一開始不太習慣，但對於垃圾源頭減量幫助甚大，民眾若忘記攜帶，仍可向旅宿業提出需求，由其免費或販售。另外，在旅宿業的附屬設施、服務設施、客房以外的經營設施陳列者不在此限，像是SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。

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