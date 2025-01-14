斷言罷不掉吳思瑤、吳沛憶！　黃揚明曝「藍營矛盾未解別想罷免」

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日放話罷免41席藍委，國民黨不干示弱回應「以罷制罷」反制，藍委更點名台北市綠委吳思瑤、吳沛憶兩人為首要目標。對此，媒體人黃揚明13日表示，很多人說吳思瑤、吳沛憶有機會，自己直接講不可能成功，藍營死了這條心吧。為什麼沒機會？這兩個選區，藍軍都有重大矛盾，不管是誰發起，都會有人在扯後腿，矛盾沒有解決，要去罷免別人別想了。

黃揚明於節目《新聞大白話》表示，現在台灣是同溫層政治，藍軍要在士林北投罷免吳思瑤、中正萬華罷免吳沛憶，這兩個選區第一階段與第二階段都很容易，但還是要提醒大家，選舉是選出自己最喜歡的人，但罷免是要拉下最討厭的人，是一種仇恨的對峙，仇恨值一天兩天無法累積，所以，當今天只是藍綠對立，而發起罷免，通常沒有好下場。

黃揚明指出，像是吳沛憶選區，曾經發生過罷免林昶佐，但沒有通過，最終民進黨拿回立委，因此在這些選區，藍軍自己本身的矛盾沒有解決，要去罷免別人別想了。

黃揚明直言，很多人說吳思瑤、吳沛憶有機會罷免，自己直接講不可能、沒機會，兩個人都沒有機會罷免成功，藍營死了這條心吧。為什麼沒機會？因為這兩個選區，藍軍都有重大矛盾，不管是誰發起，都會有人在扯後腿，就這麼簡單，罷免林昶佐時，就已經示範過了，自己非常不看好。

最後，黃揚明強調，同樣的，在其他選區若發動罷免沒有成功，不成功便成仁，對發動方就會有反作用力回擊到自己，不管藍綠要罷免都要三思，不要淪為仇恨，只是報仇式的罷免，沒有正當性，最後都不會得到社會多數中間力量的支持。

▼民進黨立委吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）