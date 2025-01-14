世上最短戰爭！專家：川普24hrs就能拿下格陵蘭　國防預算差了100倍

▲川普不排除以武力奪取丹麥自治區格陵蘭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普近日暗示可能動用軍事或經濟力量「收回」巴拿馬運河控制權，並控制丹麥自治區格陵蘭（Greenland）。這一言論引發了歐洲震動，丹麥政府迅速召開會議討論應對措施，還考慮尋求歐盟和北約的支持。然而，面對美國的壓倒性軍事實力，丹麥在國防上明顯處於劣勢。英國政治學教授表示，若川普真的出兵，極有可能在24小時內就拿下格陵蘭。丹麥戰略智庫專家也指出，這可能會是「世上最短的戰爭」。

據美國政治新聞網站《政治報》報導，川普想要奪取格陵蘭島的計畫並非首次顯現端倪。早在2019年，他便提出了購買格陵蘭的構想，以獲得這個島嶼重要的戰略位置，及其豐富的礦產及石油資源，然而川普此次揚言動用武力的表態更增添了其威脅性。起初，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對此不屑一顧，但隨著輿論發酵，他承認此事需被「非常認真地對待」。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也迅速召集黨派領袖，共同商議應對方案。

▲地理位置戰略重要且資源豐富的格陵蘭屬於丹麥王國的一部分。（圖／路透）

根據1951年的協議，美國承諾保護格陵蘭免受外來侵略，但這個島嶼如今卻直接面臨來自協議締約國的威脅。哥本哈根大學軍事研究中心資深研究員克里斯滕森（Kristian Søby Kristensen）分析，丹麥武裝力量規模小且缺乏重型裝備，無法在沒有外援的情況下有效自衛；相較之下，美國的國防預算和武裝力量都是世界之最，「何況美軍現在就已經在格陵蘭了」。報導稱，自冷戰結束後，美國就大幅減少了在格陵蘭的軍事存在，但在格陵蘭西北部設有預警雷達的皮圖菲克太空基地（Pituffik）仍有長期駐軍。

近來，丹麥加強國防投資，包括採購無人機和巡查船，升級北極司令部與機場設施，但其軍事能力仍以和平時期的常規任務為主。據《太陽報》報導，丹麥的國防預算約為60億英鎊（約新台幣2422億元），與美國驚人的7500億英鎊（約新台幣30兆元）國防預算相比，少了不止100倍，而且丹麥的現役軍人只有區區1.7萬人，其大部分重型軍事裝備還在近期全捐給了烏克蘭，讓該國的防禦力量比平時還要薄弱。

▲格里斯（左）和蓋德（右）都認為，美國一旦出兵，將在短時間內奪取格陵蘭。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

英國國家安全專家兼白金漢大學政治學教授格里斯（Anthony Glees）告訴《太陽報》，如果川普真的對格陵蘭動武，美國憑藉其軍事力量，很有可能讓這場戰爭在短短24小時內結束，「我們必須非常認真地對待此事。」丹麥國際研究所資深研究員蓋德（Ulrik Pram Gad）的觀點與格里斯不謀而合。他指出，如果川普真的以武力吞併格陵蘭島，「那將是世上最短的戰爭，因為格陵蘭完全沒有防禦能力。美方將掌控一切。」