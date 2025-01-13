爆林秉文「沒上通緝犯查緝網」　內政部長：好，我會做更正

▲通緝犯林秉文。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

通緝犯林秉文日前在臉書解釋逃亡原因，與藍營立委徐巧芯隔空交火，引起社會討論。對此，民眾黨立委黃國昌13日質詢時表示，林秉文逃亡至今，刑事警察局通緝犯查緝系統卻沒有相關資訊，讓內政部長劉世芳無奈地說，「那我來請刑事警察局來修正」。

黃國昌13日在內政部委員會審查「地方制度修正草案」時，質詢內政部長劉世芳。黃國昌表示，他一直在追刑事警察局通緝犯查緝系統，但至今為何都找不到林秉文，「為什麼？林秉文比較大尾，還是因為林秉文後面都是『這些人（梁文傑、鄭文燦照片）』，刑事警察局的公告系統都不敢把他刊登上去，部長，這件事情知不知道？」

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，劉世芳表示，「通緝犯就是通緝犯，沒有大尾跟小尾」。黃國昌則說，「好，如果沒有有大尾跟小尾，那刑事警察局要交代清楚啊」、「告訴刑事警察局，這件事情搞成這個樣子，內政部刑事警察局的通緝犯系統，如果連這個都不敢刊登，那相關的預算，把它砍倒剛好而已嘛，我有說錯嗎？」

劉世芳表示「好，那我來請刑事警察局來做修正」、「我相信可能委員誤解了，我來看看」、「本來刑事警察局就要按照刑事警察局的規範來處理，如果你認為不妥當，報告委員，我回去處理、你讓我查清楚，我會做更正」，黃國昌表示，「什麼叫我認為不妥當？上面就沒有嘛，通緝犯該登沒有登，還叫做我認為不妥當喔！做錯就做錯了嘛」。