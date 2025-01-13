林秉文「未上通緝犯查緝網」遭抨擊　刑事局：新北地院未協請發布

▲林秉文通緝案未列專刊，刑事局指出通緝程序正常進行中。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

「百億賭王」林秉文日前在臉書公開解釋逃亡原因，並與國民黨立委徐巧芯隔空交鋒，掀起熱議。然而，刑事局查緝系統未顯示林秉文遭通緝，今（13）日在立法院引發民眾黨立委黃國昌嚴厲批評，並要求內政部徹底檢討並迅速改進。對此，刑事局晚間發聲明澄清。

黃國昌指出，林秉文自去年12月27日遭新北地院發布通緝以來，刑事局的「通緝犯查緝系統」卻無法查詢其相關資訊。他質疑，這是否反映管理疏失或通緝資料未即時更新的問題。他進一步表示，林秉文能夠在社群媒體上公開發聲，但警方的追緝行動卻因系統漏洞受到影響，這恐嚴重損害司法公信力。

對此，內政部長劉世芳坦承，刑事局查緝系統確實未顯示林秉文相關資訊，並承諾要求相關單位進行改進和修正，「我們會請刑事局立即處理，確保未來不再發生類似問題。」

刑事局晚間澄清指出，林秉文的通緝資料早已登錄於內部「查捕逃犯系統」，並可透過M-police系統查詢。然而，由於新北地院並未協請發布查緝專刊，導致未顯示於公開查詢平台。刑事局強調，一切作業均依規定辦理，絕無隱匿情事，並已指派駐外聯絡警察全力依法追緝，秉持毋枉毋縱精神，維護社會安定。

刑事局亦表示，未來將加強內部作業流程，進一步提升系統透明度與效率，確保相關通緝行動順利進行。