通緝犯逃2年躲民宅！高雄警攻堅　搜出MPX衝鋒槍、克拉克手槍

▲7條通緝犯持有槍械逃亡2年，栽在高雄警手上。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名38歲李姓通緝犯因毒品等7案遭到通緝，查緝人員更接獲情資，他在逃亡期間甚至持有槍械，恐危害社會治安。高雄新興分局蒐證掌握李男逃亡藏在某民宅後，日前發動攻堅，將他當場查緝到案，並起獲MPX衝鋒槍一支、克拉克短槍1支、子彈123顆。

據了解，李男自2023年10月間起，陸續遭台北、士林、雲林、台東、橋頭等地檢署及高雄地方法院發布共計7案通緝在案，且逃亡期間仍持有槍械，恐危害社會治安。

▲▼通緝犯逃亡2年躲民宅！高雄警蒐證展開攻堅栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局經蒐證，掌握李男將南下找朋友的行蹤，12日晚間隨即發動搜索，前往新興區林森一路某民宅進行攻堅。當時李男正準備友人一同外出，李男友人一打開大門，警方立即攻入屋內，當場逮獲身背7條通緝的李男，並控制同在屋內的3名男子。

▲▼警方在現場起獲MPX衝鋒槍一支、克拉克短槍1支、子彈123顆。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方也在現場起獲MPX衝鋒槍一支、克拉克短槍1支、子彈123顆，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品通緝等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

新興分局長陳柏彰強調，本案後續將持續追溯槍枝來源及掃蕩非法槍械，追查相關犯嫌，以淨化社會治安，守護民眾安全的生活環境。