YTR直播111釘孤枝「抖內金額」排行曝！館長排第3　少19倍超失常

▲館長陳之漢出席民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨11日舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」活動，據主辦單位宣布，現場有超過15萬支持者到場。網紅四叉貓（劉宇）也有到現場，昨日他在臉書公布，當天現場直播或討論該主題的YouTube抖內金額排行榜，然而，館長的直播流量高達36萬人次，抖內金額卻只有1.6萬元，直呼「好奇怪」。

四叉貓在臉書發文，公布「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」現場直播或討論該主題的YT頻道，抖內金額排行榜，前五名依序為，「陳清茂」2萬5199元、「四叉貓愛滾動」2萬5030元、「館長惡名昭彰」1萬6112元、「歷史哥HistoryBro」1萬1228元以及「DearNaNa」9827元。

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不過，一向公開表態支持柯文哲的館長，這次也義氣到場聲援，直播流量還高達36萬人次，但抖內金額僅排第三名，比四叉貓少了近1萬元。四叉貓感慨，「館長超失常的」，相較於兩周前的羈押庭直播，館長一晚就收到30萬元抖內，少了約19倍，「這次怎麼這麼少，好奇怪。」

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，許多支持者無懼低溫、陸續到場力挺，截至傍晚5點50分左右，主辦單位宣布，線下、線上同時達到15萬人。民眾黨代理主席黃國昌對此表示，希望朋友們能在心裡記下今天這個日子，相信今天會在台灣民主歷史上留下深刻印記，因為「今天就是向賴清德這個獨裁威權體制宣戰的時刻」。

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