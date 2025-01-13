罷免立委攤位遭鬧事！議員控所長檢討被害人　警方不忍說話了

▲罷免立委涂權吉連署站遭反對者鬧場，警方趕抵向工作人員了解事發過程。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對桃園市議員黃瓊慧在臉書社團PO文質疑，楊梅警分局在處理立委涂權吉罷免連署站民眾鬧事案，隱射治安崩壞，副分局長陳志維表示，警員於昨日接獲連署站報案後，便立即於5分鐘內趕抵現場處置，楊梅所所長認為警方已積極處置反而遭受質疑，故前往貼文回應絕無任何政治立場，本分局絕對秉持行政中立原則。

▲楊梅副分局長陳志維表示，本分局絕對秉持行政中立原則，絕無任何政治立場。（圖／楊梅警分局提供）

罷免立委涂權吉團體12日在楊梅區新梅公園擺攤供民眾連署，但在下午14時許有立委涂權吉支持者前來鬧事，轄區楊梅派出所員警立刻趕往處理，但鬧事男子已離去。但黃瓊慧在臉書粉絲專業批評，「所長好大的官威啊，直接在遭恐嚇的罷免團體底下留言檢討被害人，是人民的保姆還是加害人的打手？」

對此副分局長陳志維表示，警方接獲報案便立即於5分鐘內趕抵現場處置，警方到場後，該鬧事民眾已離去，現場告知工作人員相關權利並將相關證據保留，對於鬧事民眾警方後續將依選罷法予以偵處。

然而後續網路貼文隱射治安崩壞，楊梅所所長認為警方已積極處置反而遭受質疑，故前往貼文回應，絕無任何政治立場，本分局絕對秉持行政中立原則。同時對於各公告的連署站均有建立資料，接獲影響連署之相關報案均能立即派員前往處理，本分局有信心亦有能力可以確保依法連署行動順利進行，不受不當之干擾。