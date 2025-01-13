韓國瑜業障深被罷免是命　柯建銘：我會幫你超渡讓你重新投胎

▲民進黨團總召柯建銘主持記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團總召柯建銘13日召開黨團記者會，再度砲轟立法院長韓國瑜不適任。對於韓國瑜自爆稱笑虧他「你告別式時我也會參加！我告別式你也要來！」柯建銘說，心中有什麼，講出來就什麼，「心中有大便，講出來的話就是鬼扯」，他很快就會參加韓國瑜的「告別演說」，稱韓國瑜當時選上高雄市長被罷免，現在也將迎來同樣命運，這是先天命，可能是業障太深，「這次我會幫你超渡，讓你重新投胎，做個堂堂正正的人」。

柯建銘說，立法院兩個騙子，一個民眾黨總召黃國昌，一個就是韓國瑜。黃國昌毫無公信力，天天出糗給大家看，韓國瑜也是，假裝中立，他選總統曾說他十幾年讀佛經，但卻毫無改變，這就是韓國瑜，但韓國瑜比黃國昌嚴重，因為韓國瑜是歷史的罪人，立法院搞成這樣，就是他搞的，如果他好好主持院會，國家不會這樣。

柯建銘指出，韓國瑜說他心臟很大，他就是因為這樣才敢騙，後面主要就是來自中國指示，要如何賣台亡國，因此韓國瑜非罷不可，而這有兩個方法，第一是依照立法院正副院長選舉辦法第8條，罷免要三分之二立委，民進黨知道做不到，但這是基本立場，看到韓國瑜天天蹂躪國家，又對委員施暴，不講話他們還是民進黨嗎？所以就算做不到，仍鍥而不捨。

第二，柯建銘說，就是讓國會全面改選，韓國瑜自然下台，這個非常快就會發生，歷史變盤時間很快就到，國家軸線將翻轉，台灣將展開總統賴清德上任以後的百年盛世。

柯建銘也嗆，韓國瑜過去朝野協商，曾要他看著他眼睛，但觀其眸子人焉廋哉，「我看他就知道他在說謊，他是痞子」。柯建銘表示，他天天看法案、看預算、看政策，現在跟韓國瑜再次成為同事，但韓國瑜應該有先天業障，他選上高雄市長被罷免，選立法院長也會很快被罷免，這是他的命，「這次我會幫你超渡，讓你重新投胎，做個堂堂正正的人，我會參加你的告別演說，很快」。