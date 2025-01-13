陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

▲大陸象棋界曾經的「天才雙星」制霸賽場多年，雙雙遭到終身禁賽。（圖／翻攝新民週刊）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家體育總局棋牌運動管理中心昨（12）日通報象棋「錄音門」事件調查情況，共41名違規人員被處罰，其中，趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐等3人先後曾獲得大陸全國冠軍，制霸多年，被處以終身禁賽，再加上現役大陸象棋界第一人王天一遭終身禁賽，近十餘年的大陸象棋全國冠軍幾乎全軍覆沒。

《新民週刊》報導，繼中國象棋現役第一人王天一因涉嫌「買賣棋」，被批准逮捕並終身禁賽之後，中國象棋「錄音門」事件調查結果公佈，又有多名中國象棋界的重量級人物被中國象棋協會處以終身禁賽等處罰，中國象棋的天塌了！

王天一於2024年8月醜聞曝光後，「萬年老二」鄭惟桐的粉絲歡欣鼓舞，兩人都是「象棋天才」，成名甚早，卻有著「既生瑜何生亮」、「一山不容二虎」的恩怨情仇，沒想到，鄭惟桐和王天一的「瑜亮雙王」竟成為醜聞加身的「落難雙雄」。

▲有著「六脈神劍」封號的趙鑫鑫是中國象棋特級大師。（圖／翻攝新民週刊）

不僅如此，另一名被終身禁賽的趙鑫鑫，封號「六脈神劍」，是中國象棋特級大師，現任浙江象棋隊男隊總教練。他在2009年曾奪下第11屆世界象棋錦標賽冠軍，成為中國第五位世界棋王，也是大陸第5位全國冠軍、亞洲冠軍、世界冠軍的「大滿貫」獲得者。

此外，在2018年奪得第53屆全國象棋個人錦標賽冠軍的汪洋，是中國象棋第20位棋王，也被處以終身禁賽。至於被禁賽7年六個月的王廓曾於2021年1月全國象棋錦標賽（個人）擊敗趙鑫鑫成為第21位全國冠軍。

禁賽六年的趙金成剛出道時就擊敗如日中天的「六冠王」許銀川，一戰成名。禁賽四年的鄭一泓是2001年全國象棋大師賽冠軍、福建省象棋協會首任會長、現任名譽會長，也是福建省唯一的象棋特級大師。

▲實名舉報象棋界醜聞的「吹哨人」黨斐也因「不乾淨」被禁賽三年。（圖／翻攝新民週刊）

值得注意的是，實名舉報「錄音門」的「吹哨者」黨斐，竟然也因「不乾淨」被禁賽三年，再加上兩名未滿18歲的年輕棋手，大陸象棋界的此番震動，顯現出該圈長時間存在的腐敗問題，也讓大陸棋迷驚詫失望。