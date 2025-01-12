陸電動車秀黑科技！　美記者驚「我像鄉巴佬」：西方車企該緊張了

▲中國電動車在美國2025年消費電子展上讓喬治大開眼界。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國電動車在美國2025年消費電子展（CES）上成為全場矚目焦點。美國知名電動車媒體InsideEVs的記者喬治（Patrick George）親自試乘中國電動車後，被其創新的車載科技與精湛的製造工藝所震驚，直言「中國電動車應該讓所有西方車企感到緊張」，更驚呼自己就像是個「鄉巴佬」一樣。

▲極氪001 FR的自動關門設計讓喬治為之震驚。（圖／翻攝自極氪官網）

據InsideEVs報導，喬治在試乘吉利旗下品牌極氪（Zeekr）001 FR時，最先注意到的是車門自動關閉的設計。當他踩下煞車踏板時，車門就會自動關上，讓他不禁驚呼「這真的酷到爆！」然而，喬治的同事卻告訴他，中國多數電動車採用的都是這樣的設計，這時喬治才意識到自己對中國電動車的理解有多麼落後，自嘲自己像個「鄉巴佬」一樣。

接著，喬治進一步探索極氪001 FR的內部，對其靈敏的觸控螢幕與無可挑剔的製造品質感到驚訝。他提到，極氪001 FR的15.05英寸2.5K OLED屏幕是他見過分辨率最高的車內顯示器，其操作流暢性、圖形界面和應用程序佈局甚至超越特斯拉，讓駕駛這輛車的感覺更像是在使用一台「有輪子的超級電腦」，而這在美國當前的汽車市場中完全無法見到。

喬治指出，他不確定西方人們較為熟悉的汽車製造商是否已做好準備，迎接來自中國的創新，因為西方公司所追求的未來，在中國早已化為「當前的現實」。

▲極氪MIX可變身豪華的移動休憩空間。（圖／翻攝自極氪官網）

除了極氪001 FR外，喬治還體驗了該品牌的另一款豪華小型貨車極氪MIX。這款車配有可旋轉的座椅與可變為茶几的中央扶手，車內空間甚至能打造成休息室或瑜伽室，體現中國車企對多元化使用場景的深入探索，讓喬治感嘆中國的小型貨車已從日常交通工具蛻變為豪華的移動休憩空間。

▲魏牌SUV藍山的配置令美國的同款車型相形失色。（圖／翻攝自魏牌官網）

展會上，喬治還參觀了長城汽車的高端品牌魏牌（Wey），並對其插電式混合動力SUV藍山的內置系統印象深刻。這款車型的大型螢幕宛如一台平板電視，內含多種應用程序，包括串流影音、智慧手機鏡像、兒童有聲書和音樂服務，而喬治在參觀後直言，這樣的配置讓美國市場上的同類車型相形見絀。

喬治在報導中也提到了小鵬汽車（Xpeng）展出的AeroHT。這輛被稱為「陸地航母」的電動車配有巨型無人機，可容納2位成人，展現了中國車企在未來交通領域的前瞻性視野。他指出，這類結合創意與科技的設計，雖然部分仍屬概念，但背後的技術實力不容小覷。

最後，喬治反思中國電動車的快速崛起，認為這得益於國家的大量投資、對電氣化和軟體的專注、完善的供應鏈，以及企業內部的激烈競爭。他強調，中國汽車製造商已生產出比其他國家更強大、先進的產品，而這些產品的出現，正在挑戰全球汽車產業的既有秩序，表示「其他國家的車企若想跟上中國的腳步，勢必要重新審視自身策略。」