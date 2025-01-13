乾到破紀錄！廣東濕度僅25%　居民哀嚎：都快脫水成臘肉了

▲廣東居民直呼，在家一直靜電。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台12日消息指出，早晨廣東出現近期最低氣溫，高海拔山區更是低至零下3℃，濕度甚至僅剩25%至35%，創下同期新低。多名居民哀嚎，「開個門都靜電出小火花了。」

據《環球網》報導，南方多地12月以來，滴雨未落，近一個月來，廣東、廣西、湖南、江西、湖北、福建、陝西、浙江、江蘇、西藏等省份乾燥程度為歷史同期罕見。其中，廣東、廣西、湖南、江西、湖北平均相對濕度，為歷史同期最少，森林火險風險等級高。

▲廣東乾燥程度破歷史同期。（圖／翻攝自微博）

消息指出，除了冷，近期廣東持續天氣乾燥，更是乾到破紀錄。廣東的居民們直呼，「廣東人都快脫水成番薯乾了」、「都快乾成臘肉啦」、「在家一直靜電，到處都靜電」、「主要是靜電太多，隨便摸個什麼東西都要被電，靠著冰箱也能產生肉眼可見的火花」 、「水感覺永遠喝不夠」、「我家貓半夜鑽我被窩，我全身被電醒了」。

▲中國水氣預測圖顯示，廣東將會降雨改善乾燥狀況。（圖／翻攝自微博）

氣象分析師孫倩倩解釋，從環流形勢看，去年12月以來副熱帶高壓偏強，覆蓋到了孟加拉灣南部，不利於水氣輸送到中國，因此難以形成大範圍明顯雨雪天氣。

孫倩倩指出，隨著眼下這股冷空氣影響結束，中東部大部地區又將回到乾燥少雨的狀態，儘管後續還會有兩股冷空氣影響中國，但由於條件都不太行，大範圍雨雪依舊難覓食。

她強調，未來7天，從華北到江南、華南的大片區域，仍將受乾燥的大陸氣團控制，天氣將會非常乾燥。