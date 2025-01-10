2人幼兒園時扮演夫妻…20年後「真結婚」了！　網：要給老師大紅包

▲2人幼稚園時扮演夫妻。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東潮州一名鄭先生近日舉行婚禮，迎娶妻子，親朋好友都感到十分驚喜。鄭先生表示，因為與妻子早在幼兒園時便認識了，甚至在表演活動中，飾演一對夫妻，沒想到20年後，兩人竟然真的結婚了。

據《瀟湘晨報》報導，鄭先生表示，幼兒園表演時，自己被老師安排和一個小女孩演一對結婚新人，但兩人演出前也不認識，還不是同屆，後來從畢業一直到大學，都沒有交集。

他說道，直到2022年，在同學群組裡，看到當時的表演影片，自己母親提出，想找到影片中的小女孩，看能否「再續前緣」，「在幼兒園老師的幫助下，成功聯絡上了那個女生，沒想到當時的她也是單身。」

▲2人在7日舉行婚禮。（圖／翻攝自微博，上同）

他笑著說道，「沒想到2025年1月7日，兩人又用同樣的造型再次登台，這次是攜手走進真正的婚姻殿堂，感覺緣分很奇妙。」

相關貼文引起網友熱議，還衝上微博熱搜，「這不得給老師包個大紅包」、「這也太神奇了」、「動作都很像哈哈哈」、「這又是什麼神仙緣分的呀，這就像是命中註定了」、「奇妙的緣分」、「祝福二位新人百年好合」、「得償所願了」、「一起玩遊戲的人這麼多，你們可以走到一起，真的是很奇妙呢，以後都要幸福哦」。