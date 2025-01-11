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夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超重竟大鬧　網友傻眼：最壞身教

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

農曆春節將至，「跑單幫」藉金門小三通來往兩岸，衍生許多亂象。今(11)日有網友在臉書上傳影片，內容為一對夫妻帶著約10歲兒子從金門水頭港出發前往廈門，疑因帶貨導致行李超重被攔，和港務人員起衝突。而一家3口囂張的態度引發網友不滿，網友紛紛留言表示「無法無天，態度惡劣」，也質疑小朋友為何平日就常和父母跑單幫，而沒有去上學。

▲▼一對夫妻疑似小三通跑單幫，因行李超量被攔和現場工作人員爆衝突。（圖／記者林名揚翻攝）。
▲一對夫妻小三通時因行李超量被攔，和現場工作人員爆衝突。（圖／記者林名揚翻攝）。

據了解，這對夫妻帶著小孩從從金門水頭港出發，因經常進出小三通，又超量帶了5件大行李，被港務人員發覺攔查，但夫妻倆不滿表示「我們不要檢查，我們退關」，而後發現退關也要手續費，憤而和現場工作人員爆發衝突。

影片顯示，夫妻帶著小孩和工作人員起衝突，夫妻倆表示他們帶小孩出去玩，不滿「為什麼不給我們過」，母親在一旁大呼小叫，小孩也在一旁模仿母親，不時在旁拍手、跺腳幫腔。

▲▼一對夫妻疑似小三通跑單幫，因行李超量被攔和現場工作人員爆衝突。（圖／記者林名揚翻攝）。

▲不少人利用小三通跑單幫，賺取貨品豐厚價差。（圖／記者林名揚翻攝，下同）。

影片被上傳到網路上，引發網友熱議「無法無天，態度惡劣」、「最壞身教」、「母親的情商態度絕對有問題的」，也有網友認出兩人，表示「團購拒絕往來戶」、「這對母子我知道，我遇過幾次，他們很努力跑單幫賺錢，兒子也都會幫忙推很重的推車 ，把物品拿上X光機，但是我是平日遇到的，所有我好奇問小朋友怎沒讀書，小朋友天真的回答，不喜歡、要幫忙賺錢，我也不知道要說啥了」，也有網友懷疑夫妻倆利用孩子掩護，避免港務人員檢查。

而金門聯合督導檢查小組表示，小三通客運乘客僅可攜帶2件行李，總重不超過20公斤，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長＋寬＋高，總和不可超過180公分，若違反規定船公司將予以拒載。

▲▼一對夫妻疑似小三通跑單幫，因行李超量被攔和現場工作人員爆衝突。（圖／記者林名揚翻攝）。

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