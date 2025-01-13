小草上街挺柯妨害司法？　黃國昌嗆法務部：來辦啊！號召者是我

▲立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨11日號召萬名小草「釘孤枝」，聲援因涉京華城等弊案遭羈押的前主席柯文哲，而立法院司法法制委員會的民進黨籍召委鍾佳濱今（13日）則邀集司法院與法務部就「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。民眾黨團總召黃國昌質詢時痛批荒謬，「釘孤枝號召的人就是我啦！歡迎檢警調開始偵辦，我是犯了什麼法律規定？」並提到民進黨團總召柯建銘，難道忘了當初怎麼為自己的刑事案件不法關說司法嗎？

黃國昌質詢狠批此專案報告可笑又愚蠢，司法院的結論是「『號召民眾上街對抗司法審判者』除有違反集會遊行法等相關法律的情形外，應受憲法保障。」釘孤枝號召的人就是他，歡迎檢警調開始偵辦，不曉得自己究竟犯了什麼法律規定，他歡迎檢警大規模辦理刑事調查。

黃國昌指出，司法官學院院長吳巡龍2016年也曾到最高法院抗議，是否違法？又指2008年蘇治芬涉案，民進黨立委號召包圍地檢署，帶頭的還是柯建銘；2008年綠委王定宇說不辦陳雲林就包圍地檢署，但他們有被偵辦嗎？從客觀歷史回顧，都沒有法辦；而立委邱議瑩曾踹破法務部長辦公室大門，結果時任法務部長撤告。黃國昌又秀出鍾佳濱拿出油壓剪毀損公物，檢警辦了嗎？怎麼碰到現行犯就軟趴趴？另，柯建銘幫自己的案子關說司法，為什麼都沒有辦？

法務部部長鄭銘謙答詢回應，人民有集會、言論自由，若集會遊行中是否犯煽惑他人犯罪等，視情況而定。集會遊行若有妨害公務、秩序或言語、暴力攻擊執法人員，可能觸犯刑法第135條妨害公務罪、第136條聚眾妨害公務罪、第149條聚眾不解散罪、第150條聚眾施強暴脅迫罪、第153條煽惑他人犯罪或違法抗命罪，以及集會遊行法第29條不遵從解散及制止命令之罪、刑法第305條恐嚇罪和第309條公然侮辱罪，但號召民眾上街對抗斯審判者，還是要看具體個案，視號召的內容是否涉及恐嚇等犯罪要件，再看看相關行為是否構成刑事訴訟法第88條第2項、第3項所定的現行犯或準現行犯判斷。

