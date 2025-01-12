明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

▲今晚到明天清晨西半部、宜蘭有10度以下低溫的發生機率，新竹、苗栗更可能出現6度低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強烈冷氣團持續發威，中央氣象署指出，今晚到明天清晨輻射冷卻明顯作用，西半部、宜蘭、花蓮及金門都有10度以下低溫，尤其新竹、苗栗可能出現6度以下低溫，明天白天冷氣團減弱，逐漸回溫，周二晚間另一股大陸冷氣團南下，周二晚間到周四清晨3000公尺以上高山有降雪的機會。

氣象署預報員張承傳說，今天天氣轉為乾冷，西半部、東北部一整天雲量偏少，比較晴朗，僅花蓮、台東雲量較多，有些零星降雨。今天中午，中部以北及東北部高溫比前2天明顯回升，高溫18至21度，因此日夜溫差也較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明天清晨低溫特報範圍。（圖／氣象署提供）

他表示，這波強烈大陸冷氣團持續存在，尤其今晚到明天清晨有明顯輻射冷卻作用，明清晨大部分地區都有局部10度以下的低溫，包括西半部、宜蘭及花蓮，新竹、苗栗有6度以下的低溫發生機率。

溫度趨勢，張承傳指出，明天白天開始冷氣團減弱，氣溫逐漸上升，北部、東北部高溫約19、20度，中南部23度，日夜溫差比今天更大。周二白天溫度持續上升，但周二清晨因輻射冷卻作用，中部以北及東北部低溫13、14度，氣溫偏冷。

▲未來氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他進一步指出，周二晚間另一股大陸冷氣團再度南下，影響到周五清晨，北部及東北部再轉為偏冷型態，西半部及東北部低溫降為12至14度，花東15、16度，白天高溫北部及東北部16、17度，中南部20度。周五白天冷氣團減弱，到周六、下周日氣溫持續上升。

降雨趨勢，張承傳表示，今天到周二白天水氣偏少，各地晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。周二晚間到周三除了冷氣團帶來東北風，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，加上南方雲系北移，南部及中部山區也有些短暫雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周四之後水氣逐漸減少，周四清晨西半部山區有局部短暫雨，周四白天到下周日各地多雲到晴，僅剩迎風面東半部有局部短暫雨。另周二晚間到周四清晨，在低溫跟水氣配合條件之下，中部以北3000公尺高山有機會下雪。