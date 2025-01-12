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「家中3危險地」猝死機率70%！醫教7招保命　起床喝一杯溫水

▲▼遊客,觀光,旅遊,行李箱,返鄉,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲近日台灣氣溫驟降。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

冷氣團一波接一波，往往是心血管疾病高發的時期，全台傳出不少因為低溫猝死的案例，胸腔暨重症醫學科黃軒醫師就分享，猝死有70%都是發生在家中，其中最常在臥室、浴室以及客廳，特別是早晨6時到10時，教大家7招保命要訣，記住「慢、熱、起、穿、行」。

「天冷了，怎樣起床才不會猝死？」黃軒在臉書發文，猝死的發生地點中，有70%是發生在家中，尤其是在早晨6點到10點之間的冬季，清晨溫度偏低，從溫暖的被窩起床，因為溫差的刺激，會導致血管劇烈收縮，再加上清晨低溫環境，除了進一步加劇血管痙攣，也使血液黏稠度升高，引發猝死。

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黃軒分享7招，安全度過寒冷的早晨，首先，起床時應該慢慢「開機」，避免從溫暖的被窩中突然起身。可以先在床上躺30秒，再坐起30秒，最後緩慢下床，讓身體逐漸適應環境變化。

其次，起床後立即穿上保暖衣物，特別是襪子、帽子和手套，避免冷空氣直接刺激身體。睡前可以在棉被外加一層毯子，起床時穿上保暖衣物，減少冷空氣對身體的刺激。保持室內溫度和濕度也是關鍵，建議將室內溫度維持在20-24°C，特別是在清晨和夜晚，避免因溫差過大導致血管劇烈收縮。

▲這幾天的天氣冷到「皮皮剉」，原PO苦惱遇到寒流要買羽絨被還是電毯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲起床後加件保暖衣物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

起床後的暖身措施也很重要，例如喝一杯溫水，有助於提升體溫，促進血液循環，並減少血液黏稠度。冬季晨練應避開清晨低溫時段，建議在上午10點後或氣溫回升時進行，並選擇適度的運動，如散步、太極拳或室內瑜伽，避免劇烈運動對心臟的負擔。

另外，洗澡和刷牙時要特別注意，避免剛起床或剛進門後立即洗熱水澡或用冷水洗臉刷牙。應先讓身體逐漸回暖，減少溫差對血管的刺激。保持規律作息和心理調節也是保護心血管健康的重要措施，充足的睡眠和愉快的心情有助於增強免疫力和心血管健康。

最後，黃軒醫師提醒，高風險人群應定期測量血壓，關注身體信號，如果出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並尋求醫療幫助；記住「慢、熱、起、穿、行」五字訣的原則，讓身體有足夠的時間適應環境變化，並保持室內溫暖與良好的生活習慣，這是保護心血管健康的關鍵。

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