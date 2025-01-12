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今晚到明晨最冷「低溫跌破6度」　周二迎冷氣團再降溫

▲▼毛帽,羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明天清晨受到強烈冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，新竹、苗栗出現6度以下低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣乾冷，中央氣象署指出，今晚到明天清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，10度以下低溫範圍更廣，明天清晨新竹、苗栗有機會出現6度以下的低溫，周二晚間又有一股大陸冷氣團南下，全台又會降溫再度轉冷。

氣象署預報員張承傳說，今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，但水氣減少，轉為乾冷型態，今天西半部及東北部雲量減少，天氣晴朗，僅花蓮、台東雲量稍多，有零星降雨。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今、明天清晨低溫預測趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，今天清晨西半部、東北部及離島金馬出現10度以下低溫，本島最低溫出現在新北石碇7.5度，白天陽光出來後，高溫回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部21至23度，西半部日夜溫差大。

張承傳表示，明天清晨持續受到強烈冷氣團及輻射冷卻影響，10度以下低溫範圍更廣。明天各地及離島除了馬祖及台東，其他地區都有局部10度以下低溫的發生機率，明天清晨新竹、苗栗有機會出現6度以下低溫，白天開始強烈冷氣團減弱，氣溫才會逐漸回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，張承傳指出，明天清晨各地寒冷，白天之後氣溫逐漸回升，北部、東半部將近 20度，中南部22、23度，各地日夜溫差大，周二溫度持續回升，但周二清晨因為輻射冷卻效應，各地溫度偏低，尤其西半部出現14度左右低溫。

他提到，周二晚間另一股冷空氣南下，預估達到大陸冷氣團等級，周二晚間到周五清晨再度降溫轉冷。周四清晨西半部、東北部低溫13至14度，花東15至16度，白天高溫北部及東北部16至17度，中南部20度上下，周五白天起冷氣團減弱，周六溫度持續回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，張承傳表示，未來一周大部分水氣偏少，今天到周二白天各地晴到多雲，僅花東有零星降雨。周二晚間到周三除了大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，周二晚到周三北部、東半部、南部及中部山區都有局部降雨。

他說，周四到周六水氣再度減少，周四清晨西半部山區可能有零星降雨，但周四白天到周六各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨。另外，周二晚間到周四清晨中部以北3000公尺以上高山有下雪的機率。

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